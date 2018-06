Nuevo director regional del Fosis destacó avances del proceso de selección de usuarios

Beneficios. Este año, la institución favorecerá en el Maule a más de 2 mil 400 emprendedores, con una inversión de 1.670 millones de pesos.

TALCA. El nuevo director regional del Fosis, Alejandro Muñoz, informó que por estos días el servicio está en fase de preselección de usuarios, efectuando visitas a los domicilios de los propios beneficiarios para conocer más de cerca su realidad y chequear o corroborar una serie de antecedentes y características que hagan valedera y necesaria la obtención del apoyo solicitado.

En abril pasado, el organismo lanzó sus postulaciones regionales a los distintos programas en sus líneas de Emprendimiento y Empleabilidad, para apoyar a emprendedores que tienen un negocio funcionando o a quienes quieren iniciar uno, brindándoles capacitación, apoyo, financiamiento y acompañamiento.

Asimismo dará un respaldo a quienes quieren o necesitan trabajar, otorgando preparación para presentarse a una entrevista laboral y hacer un currículum, apoyo y formación para buscar un empleo dependiente, junto al financiamiento necesario para elaborar un plan de inserción laboral.

Se trata de 2 mil 438 emprendedores y de quienes necesitan trabajar, gracias a una inversión sectorial que alcanza los mil 670 millones de pesos, con una focalización y cobertura orientada a las 30 comunas del Maule.

El funcionario visitó en Talca a la usuaria María Elizabeth Saldaña, quien con apoyo y recursos otorgados por el Fosis pudo crear su emprendimiento.

“Mi ejemplo bien puede servir para muchas mujeres o emprendedores en general, ya que luego de trabajar muchos años de manera dependiente decidí independizarme y gracias al apoyo del Fosis que me adjudicó varios programa pude crecer como persona, como comerciante e incluso adquirir mucha maquinaria para implementar en mi local. Hoy disfruto mi tiempo, soy mi propia jefa y me va muy bien, así que con mi familia, mi madre, quienes me apoyan y trabajan conmigo, estamos felices”, indicó.

PERFIL

El nuevo director regional del Fosis, Alejandro Muñoz, es asistente social y licenciado en Trabajo Social, con más de una década de experiencia en el servicio público. Fue Director Regional del Senda y de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Pencahue.