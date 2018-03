“No fui invitado a la ceremonia de cambio de mando”

Habló con los medios tras accidente. También aprovechó la oportunidad para agradecer los múltiples llamados de preocupación y muestras de afecto.

TALCA. Tras el accidente de tránsito que protagonizó en horas de la mañana de ayer en la Ruta 5, al sur de Talca, el ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, ofreció una improvisada y concurrida conferencia de prensa en las afueras de la Tenencia Maule, hasta donde tuvo que concurrir como parte del procedimiento policial correspondiente en ese tipo de situaciones.

En primer lugar el general (r) agradeció las múltiples llamadas telefónicas de preocupación y afecto que recibió apenas se dio a conocer la noticia del accidente, al tiempo que confirmó que tanto él como su esposa y otro matrimonio que les acompañaba al momento de ocurrida la colisión por alcance, resultaron completamente ilesos.

Del mismo modo aclaró que se encontraba detenido en la ruta a raíz de los trabajos que se están ejecutando sobre el puente Maule, esperando su turno para continuar viaje, cuando fue chocado por detrás por una camioneta, la que a su vez fue impactada por un tercer automóvil, generándose la triple colisión que dejó un menor con lesiones leves y daños en los vehículos.

SIN INVITACIÓN

Consultado por su no asistencia a la ceremonia de cambio de mando de Carabineros, que precisamente se llevó a cabo al mediodía de ayer en Santiago, Bruno Villalobos fue categórico al aseverar que no fue invitado al acto, con lo cual se rompió una tradición institucional.

“Lo cierto es que no fui invitado a la ceremonia, incluso tenía preparado un discurso de despedida, pero las cosas se dieron de otra manera y no fue posible. Me habría encantado despedirme de todos los carabineros que fueron tremendamente leales y comprometidos con el servicio”, enfatizó Villalobos, agregando desconocer las razones por las cuales no recibió invitación para asistir a entregar el mando, situación que solo se había registrado una vez en los 90 años de existencia institucional, cuando en junio 2002 asumió como general director de Carabineros, Eduardo Gordon, tras el trágico fallecimiento del entonces general José Bernales.

En un improvisado mensaje, sin embargo, el general (r) deseo éxito al nuevo general director, Hermes Soto y entregó un afectuoso saludo a los funcionarios de Carabineros que le acompañaron y apoyaron durante sus más de cuarenta años de servicios.

“Un abrazo a todos los carabineros y carabineras a lo largo del país y un afectuoso saludo a todas sus familias. Le deseo lo mejor en su nuevo mando al general Soto, el tiene las condiciones para salir adelante con la institución”, sostuvo Villalobos, quien finalmente se comprometió a entregar y difundir un mensaje de despedida más formal haciendo uso de la tecnología.