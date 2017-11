Ministro de Justicia encabezó en Talca colocación de la primera piedra del nuevo edificio del Registro Civil

Jaime Campos. “Había un déficit de infraestructura del Registro Civil en la región y lo estamos remediando con tres edificios nuevos”.

TALCA. En una ceremonia efectuada al mediodía de ayer se llevó a cabo la colocación de la primera piedra del nuevo y moderno edificio que albergará al Registro Civil e Identificación, tanto en su dirección regional como en la atención de público, y que se ubicará en calle 3 Sur, entre 4 y 5 Oriente, en pleno centro de Talca.

La actividad fue encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos; y además contó con la presencia del intendente, Pablo Meza; el director nacional (s) del Registro Civil e Identificación, Jorge Álvarez; el gobernador de la provincia de Talca, Armando Leppe; la seremi de Justicia, María Luisa Vallejos; su par de Obras Públicas, José Arancibia; y la directora regional del Registro Civil, Paula Troncoso; entre otras diversas autoridades, funcionarios y obreros.

En la oportunidad, se hizo hincapié que desde el terremoto de febrero de 2010 el antiguo edificio institucional de calle 1 Poniente, entre 1 y 2 Sur, quedó en malas condiciones y además se hizo estrecho para atender la alta demanda de público, razón por la que se inició un largo proceso para su reposición, lográndose finalmente concretar este proyecto cuya primera piedra fue instalada ayer, esperándose que a fines del próximo año esté finalizada su construcción.

De esta forma el nuevo edificio no sólo permitirá albergar la parte administrativa, sino que se ampliará el espacio para la atención de público, ya que en el actual inmueble solo posee la mitad de la superficie requerida para prestar un servicio adecuado a la población, por lo que se espera llegar con el proyecto a más de 1.200 metros cuadrados de oficinas para realizar los trámites y para la gestión administrativa.

DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA

“Había un déficit de infraestructura del Registro Civil en la región y lo estamos remediando con tres edificios nuevos. En un año más, esta obra que se diseñó y cuyas faenas comienzan en el gobierno de la Presidenta Bachelet, será una realidad. He visitado numerosas regiones inaugurando nuevas oficinas del Registro Civil y me he dado cuenta cómo la gente valora estos emprendimientos porque este servicio es uno de los que tiene mayor presencia territorial a nivel país, es decir están cerca de las personas. Entonces nuestro deber como Estado es que la atención que se le brinde a la ciudadanía sea la mejor, la más oportuna”, dijo el ministro Campos.

El costo de inversión llega a los 2 mil 951 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 390 días, y su concreción estará supervisado por el Ministerio de Obras Públicas.

Por su parte el director nacional (s) del Registro Civil, Jorge Álvarez, no ocultó su alegría y satisfacción de poder comenzar a concretar este importante proyecto que beneficiará tanto a los funcionarios del servicio como a los usuarios.

“Todas las prestaciones que brinda nuestro servicio se van a poder realizar acá. Este edificio será la cabecera de región, va a tener altos estándares de atención y amplios espacios, lo que va a permitir que nuestros usuarios vivan una grata experiencia al venir al Registro Civil”, resaltó Álvarez.

Al término de la ceremonia las autoridades realizaron la tradicional colocación de la primera piedra, acompañada de dos ejemplares de los diarios del día, entre ellos la edición de aniversario 119 de diario La Prensa.

EN CONSTITUCIÓN

Cabe consignar que durante la tarde de ayer el ministro de Justicia, junto el director nacional (s) del Registro Civil; y otras autoridades regionales, se trasladaron a la comuna costera de Constitución.

Allí se hizo entrega en comodato a la Municipalidad de Constitución de un inmueble propiedad del Registro Civil, para que allí funcione el Juzgado de Policía Local.