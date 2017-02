Ministra de Salud dispuso equipos para apoyar salud mental de afectados por incendios forestales

Secretaria de Estado. Constató la situación en las atenciones de salud hacia la comunidad y conocer el trabajo para enfrentar la emergencia.

CONSTITUCIÓN. La ministra de Salud, Carmen Castillo, acompañada por autoridades locales, recorrió la Región del Maule para constatar en terreno atenciones de salud, entregar recomendaciones sanitarias y fortalecer vacunación contra el tétano entre los damnificados por los incendios forestales.

La secretaria de Estado se constituyó en Santa Olga, para reforzar el llamado a seguir las recomendaciones sanitarias, reforzar la atención médica y de salud mental que se están entregando, producto de esta emergencia.

“Para nosotros lo más importante es lo que viene ahora; después de la fase aguda empiezan los temas de salud mental, tenemos que preocuparnos por las personas; muchas veces está esa persona calladita, en un lugar más distante de estas localidades y que no quiere venir porque dice “para qué si yo no tengo problema, si yo estoy vivo”; a veces el tema de la salud mental los complica mucho y no lo conversan y por eso es importante, acercarse a ellos”, informó la ministra.

En el lugar se reforzó vacunación contra el tétano, que se está aplicando a personas que realizan funciones para apagar los incendios o sacar escombros, como los mismos pobladores, brigadistas de Conaf, Bomberos, personal del Ejército de Chile y voluntarios. Hasta el momento, existen más de mil dosis suministradas.

Más tarde, se dirigió a establecimientos de Salud, trasladándose a los hospitales de Hualañé, Licantén y Curepto, para ver la situación en las atenciones de salud hacia la comunidad y conocer el trabajo realizado para enfrentar emergencia por incendios.

“La red asistencial ha funcionado bien, en todo lo que significan las heridas que los voluntarios pueden tener como consecuencia del manejo de los escombros, en lo respiratorio, que no ha habido un aumento de consultas, pero si estamos atentos en caso de que lo necesiten. Para nosotros son muy importantes los niños y adultos mayores, especialmente porque tienen más riesgo de enfermarse, por eso tenemos que estar atentos a cualquier requerimiento o problema respiratorios que pueda tener alguna complicación y la red está preparada”.

Finalmente, hizo un llamado a ser responsables tanto a vecinos como voluntarios, a tener cuidado y protegerse del sol, a usar elementos de protección personal cuando se remuevan escombros, una adecuada hidratación, y a contactarse con los servicios de salud en terreno para vacunarse gratuitamente contra el Tétano.