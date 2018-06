“Mega Sequía” vuelve a decir presente en el Maule

A las puertas de un nuevo invierno. Según investigador de la Universidad de Talca, dado que no se han registrado mayores precipitaciones, la tendencia será que las bajas temperaturas, que ya estamos percibiendo, seguirán presentes

TALCA. Quienes viven en la Región del Maule han sido testigos y han experimentado que al igual que los últimos años, este 2018 también se ha presentado “esquivo” en cuanto a precipitaciones. Junto con ello, las temperaturas han aumentado, lo que permite hablar de “veranos más largos” (de noviembre hasta prácticamente abril) y de “primaveras y otoños cálidos”. A las puertas de un nuevo invierno, a juicio del profesor, Patricio González, investigador del Centro de Inves-tigación en Riego y Agroclimatología de la Universidad de Talca, estamos frente a una denominada “Mega Sequía”, donde al menos desde el 2007 en nuestra región las lluvias no han podido sobrepasar los promedios “normales”, realidad que refleja más bien un evidente cambio pluviométrico y térmico, con embalses, por ejemplo, que están acumulando menos agua de la correspondiente capacidad. Dado que no se han registrado mayores precipitaciones (se habla a la fecha de un 60% de déficit), la tendencia será que las bajas temperaturas, que ya estamos percibiendo, seguirán presentes. “Si esto no varía habrán bajas temperaturas durante lo que resta de junio, julio y gran parte de agosto”, dijo. “Cuando no hay lluvias el frío se hace más intenso durante el invierno”, recalcó.

COMPLEJO PANORAMA

Este escenario seguirá complicando el panorama agrícola y de riego, “dado que ya llevamos más de una década de déficit de lluvia seguido”, dijo, considerando que precisamente, el motor económico de la Región del Maule es el trabajo ligado a la tierra. “Para los invernaderos de tomates y de hortalizas sobre todo, deben cuidarse de las heladas, ya que en junio y julio se presentan las temperaturas bajas más intensas y más largas en duración de cinco a seis horas de temperaturas bajo cero”, acotó. Por lo mismo, a juicio de González, como no se aprecia que a corto plazo se presente “algún cambio” en la aludida tendencia, lo que corresponde es que el Estado (que tiene recursos) enfrente el tema y tome las medidas paliativas que sean necesarias.