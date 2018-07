Manuel Herrera valora posibilidad que el Gimnasio Regional lleve su nombre

Homenaje. Sumado a su trabajo como entrenador y académico de la UCM, han hecho del basquetbolista, un deportista de ejemplo no solo por su talento, sino que también por inculcar valores.

TALCA. Catalogado como uno de los mejores basquetbolistas del país, seleccionado nacional por 17 años consecutivos, multicampeón e incluso máximo anotador en torneos continentales, son parte del curriculum deportivo de Manuel Herrera.

Pergaminos que, sumado a su trabajo como entrenador y académico de la Universidad Católica del Maule (UCM), han hecho del basquetbolista, un deportista de ejemplo no solo por su talento, sino que también por inculcar valores como la competencia limpia, el espíritu de superación y su capacidad de traspasar conocimiento a las nuevas generaciones.

Todas estas cualidades hicieron que el diputado por el Maule, el también deportista Pablo Prieto, presentara un proyecto de ley a la Comisión de Deportes de la Cámara Baja, para que el Gimnasio Regional, lleve el nombre de Manuel Herrera Blanco.

“Detrás de este íntegro deportista, hay un gran ser humano, se trata de un homenaje al mejor basquetbolista de todos los tiempos, cuya figura trasciende no solo al ámbito deportivo, sino también al desarrollo humano y social”, indicó el legislador.

Una iniciativa que fue muy bien recibida por el académico de la UCM. “Cuando me llamó para proponérmela conversamos mucho, incluso de prosperar, nos pusimos de acuerdo para rescatar una figura que está en la calle 7 Oriente con 1 Norte, en la que salimos juntos, él como futbolista y yo como basquetbolista y si se da el proyecto de que el Gimnasio Regional lleve mi nombre, nos gustaría instalarla en la entrada, para que sea como un símbolo”, señaló Herrera.

Lo más importante para el basquetbolista es que “siempre se destacan los logros cuando uno ya no está, entonces que se realice esto, estando uno en vida, para mí es muy importante”, sostuvo, agregando luego que “mucha gente se ha comunicado conmigo y me ha felicitado. Ese es el mejor estímulo que uno tiene para seguir haciendo lo que más le gusta, que es estar ligado al básquetbol.

DE ARO A ARO

Tal como era de esperarse, el que su nombre haya sido propuesto para llevar el nombre del complejo deportivo, causó reacciones positivas en el mundo del deporte y del básquetbol.

“Todos me han felicitado, me han llamado mis colegas, diciendo que me lo merezco. Yo siento que los represento a todos. Siempre les digo que este tipo de homenajes son también para todos quienes me acompañaron en mi carrera deportiva”, sostuvo.

“Va a ser un ejemplo para las futuras generaciones -continuó Manuel Herrera-, para que adquieran ese compromiso con el deporte y rescaten no solo la parte física de la actividad, sino que también los valores que nos entrega la actividad física”, agregó.

Sobre su historia personal con el Gimnasio Regional, hay un partido que marcó a Manuel Herrera, el día que jugando semifinales de Dimayor por el Deportivo Español frente a Colo-Colo, encestó de aro a aro.

“En ese partido se marcó un hito. Todavía se ve en internet el video de un tiro mío de lado a lado, en donde toda la gente vibró y ese encuentro lo recuerdo constantemente”, rememoró.

“En él se han marcado muchos hitos importantes para este deporte, como un campeonato Sub 22 en la que nosotros como Universidad Católica del Maule, colaboramos con las estadísticas del torneo, hace poco Español de Talca, jugó dos cuadrangulares de la Liga Sudamericana, se jugaron varias finales de Dimayor y muchas veces, cuando ya no daba abasto el Gimnasio Municipal por el interés de la gente, nos veníamos a jugar al Gimnasio Regional, el que lo llenábamos”, enfatizó.

Finalmente, sobre los plazos que tiene la iniciativa, Manuel Herrera dijo que “por lo que me comunicó Pablo Prieto, en estos días él lleva esta iniciativa a las comisiones que corresponden, donde en caso de ser aprobada, pasará a la siguiente etapa, por lo que no debería extenderse en más de un mes”, expresó.