Intendente presentó a los nuevos seremis y les pidió “ganas de trabajar por la región”

Pablo Milad. “Ya podemos conformar el gabinete regional para empezar a trabajar en forma normal”, reafirmó.

TALCA. El intendente regional, Pablo Milad, presentó oficialmente a los nuevos secretarios regionales ministeriales que le acompañarán en su gestión al frente del Gobierno maulino en los próximos cuatro años.

En el nuevo equipo ministerial, en su mayoría, hay rostros nuevos y jóvenes. También los que tienen más experiencia y que antes ocuparon cargos similares, aunque en otras carteras. Entre ellos, Jaime Súarez (Educación, que antes estuvo en Desarrollo Social), Anita Prizant (Energía, ex titular de Agricultura), el ex diputado Germán Verdugo (Justicia) y el ex parlamentario y ex subsecretario del Interior en el régimen militar, Alberto Cardemil (Hacienda).

“Por fin tenemos seremis y ya podemos conformar el gabinete regional para empezar a trabajar en forma normal”, comentó Pablo Milad.

La primera autoridad maulina indicó que el perfil que caracteriza a los recién nombrados es “ganas de trabajar por la región. Nosotros vamos a buscar la unidad, independiente del partido político de quienes estén trabajando en los servicios, hay que evaluar al profesional y no al partido, sea de izquierda o derecha, no habrá discriminación; queremos trabajar con la mejor gente, que piense en la región y que haga más grande a esta región”.

Anticipó que cada seremi evaluará los contratos de los funcionarios, ver la necesidad y el organigrama (por nuevos puestos creados en la administración anterior) y los cargos que puedan ser reemplazables.

“Lo más importante es tener un equilibrio entre la llegada y las propuestas que podamos hacer; hay una coordinación entre las Seremis y los Ministerios con el Gobierno Regional”. En todo caso, indicó que las nuevas autoridades se han encontrado con que el 99% de los antiguos funcionarios tienen contrato hasta fin de año. “Hay algunos que son presidentes de partido -Nueva Mayoría- que tendrían que haber renunciado, pero ahí están todavía”.

TAREAS

El intendente regional señaló que el nuevo gabinete asume con un sentido de urgencia, con tareas como la reconstrucción de Santa Olga (localidad arrasada por los incendios forestales del año pasado) y en temas de salud y servicios básicos.

“Vamos a dotar a cada provincia de camiones perforadores para hacer pozos profundos, que será una solución concreta para personas que jamás va a obtener agua potable por la distancia (de suministro) y sus casas”.