Ingeniero Nilton Palacios asumió dirección de Hospital “Santa Rosa” en comuna de Molina

Trayectoria. Antes se desempeñó como jefe de Administración y Finanzas en Clínica Lircay y jefe de Operaciones de ex Clínica Curicó.

Talca. El ingeniero civil e informático Nilton Palacios Maldonado, asumió la dirección del Hospital Santa Rosa de Molina en reemplazo del Dr. Mauricio Olivares Zavala, quien ocupó ese cargo durante nueve años.

La ceremonia de traspaso estuvo encabezada por el director del Servicio de Salud Maule, Alfredo Donoso; la alcaldesa, Priscilla Castillo, entre otras autoridades.

Donoso, valoró y reconoció la gestión del director saliente, recalcando que “El Dr. Olivares estuvo nueve años encabezando un hospital, lo que no es menor, es una parte importante de su vida y la dedicó por mucho tiempo al buen funcionamiento de este hospital. Queremos destacar y agradecer la gestión del doctor, aquí hay un equipo humano fuerte, que sin dudas lo recordará con mucho cariño. Mucho éxito en lo que emprenda y el mejor de los deseos de parte de todo el Servicio de Salud”.

El nuevo director del Hospital de Molina, Nilton Palacios Maldonado, agradeció la confianza e instó a los equipos de trabajo a continuar trabajando. “Quiero agradecer la oportunidad de dirigir este prestigioso hospital, soy un hombre de esta zona, he construido familia y sueños en torno a la provincia de Curicó, aunque he trabajado muchos años en el mundo privado, el poder incorporarme a este hospital me llena de orgullo porque podré estar junto a ustedes y ser parte de la salud pública de la comuna y el Maule”.

DIRECTOR SALIENTE

En la instancia, el doctor Mauricio Olivares agradeció el apoyo recibido al mando del hospital. “Fui durante 9 años director de este hospital y 16 años funcionario del Servicio de Salud, y siempre las veces que logramos cumplir objetivos, lograr grandes acuerdos y avances en nuestro hospital, ha sido cuando cada uno de los funcionarios, independientemente del lugar donde trabaje ha estado alineado y eso lo logramos con comunicación, convicción, y el compromiso de todos ustedes”.

Junto con desear el mayor de los éxitos al nuevo director, dijo que hay dos desafíos que son prioridad, donde el primero es acreditar el hospital en calidad y seguridad para el paciente. “Este año sí o sí el hospital tiene que acreditar, el trabajo está hecho, hay que terminarlo y, por otra parte, el fortalecer a los equipos”.