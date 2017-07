TALCA. Luego que el Presidente de Bolivia, Evo Morales, anunciara que los 2 carabineros detenidos en Bolivia por cruzar la frontera persiguiendo a un vehículo que se dio a la fuga serán “restituidos” a nuestro país descartando la vía judicial, el diputado Jorge Tarud, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores y miembro de la comisión de Defensa, señaló que el mandatario altiplánico “ha tomado la decisión adecuada”.

“Me parece que el presidente Morales ha tomado la decisión adecuada y esperamos que muy pronto los 2 carabineros regresen a nuestro país, no obstante, Morales ha hecho comparaciones que no tienen ninguna relación, sin embargo, no voy a ahondar en este momento”, declaró el diputado Tarud.

Asimismo, el parlamentario sostuvo “sí quiero tomar lo que Morales ha dicho, que Chile y Bolivia trabajen el tema en conjunto para que no vuelvan a acontecer situaciones como ésta en la frontera. Chile tiene la mejor disposición para hacerlo, siempre la hemos tenido, porque no queremos más inconvenientes”.

“Chile siempre le ha entregado en los últimos años a Carabineros de Chile lo que es el resguardo de nuestras fronteras, nosotros no tenemos militares, Bolivia tiene militares en la frontera, incluso han enviado militares altamente entrenados, de élite. En consecuencia, nosotros tenemos la mejor disposición para trabajar en conjunto, que ambos gobiernos trabajen en forma concreta para ver cómo solucionamos cuando un automóvil sospechoso, como en este caso que arrancó de Carabineros de Chile para no ser controlado en la frontera y es por ello que nuestros policías lo persiguieron, para que en esta situación sea reglamentada, para que haya una coordinación entre ambas policías, por ejemplo, si un vehículo se arranca de esa forma, que la policía boliviana esté inmediatamente advertida para que ellos detengan a ese vehículo sospechoso. Así se trabaja en todos los países del mundo con coordinación, lo que acá ocurre es que nosotros no hemos podido tener esa coordinación con Bolivia debido a la agresividad que ha habido de parte de algunos personeros del Gobierno boliviano”.

Consultado si los carabineros cometieron un error traspasando la frontera, Tarud dijo “hay que dejarle eso al sumario correspondiente que seguramente Carabineros irá a realizar. Usted comprenderá que cuando la policía se ve enfrentada a un hecho sospechoso, evidentemente no se percataron que en su persecución estaban traspasando a territorio de Bolivia”, explicando que “la frontera no está bien demarcada, tenemos prácticamente 400 kilómetros de frontera, por lo tanto, es casi imposible demarcarla, además, existen cientos de pasos ilegales y es muy difícil demarcar una frontera tan extensa como la que tenemos con Bolivia”.