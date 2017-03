Fosis inició su proceso de postulación a programas 2017 en todo el Maule

TALCA. Hasta el 13 de abril próximo permanecerán abiertas las postulaciones regionales a los distintos programas del Fosis, en sus líneas de emprendimiento y empleabilidad.

Así lo dio a conocer el director regional de Fosis, Gonzalo Uribe, quien precisó que el proceso está dirigido a apoyar a emprendedores que tienen un negocio funcionando o quieren iniciar uno, a través de talleres de capacitación para comenzar o mejorar un emprendimiento, apoyo y financiamiento para elaborar un plan de negocio y acompañamiento en la implementación del mismo.

De igual manera se busca dar un espaldarazo a quienes necesitan trabajar, otorgando preparación para presentarse a una entrevista laboral y hacer un currículum, apoyo y formación para buscar un empleo dependiente, y financiamiento para elaborar un Plan de Inserción Laboral.

“A nivel regional apoyaremos a 2 mil 684 emprendedores, personas que necesiten trabajar y discapacitados gracias a una inversión en programas de emprendimiento y empleabilidad que bordea los $2 mil millones, con una focalización y cobertura orientada a las 30 comunas del Maule”, detalló Uribe.

El lanzamiento de las postulaciones se realizó en el local de comida rápida “Rico y Sabroso” de Talca, perteneciente a la usuaria del Fosis, María Elizabeth Saldaña, quien contó su experiencia e invitó a creer en el Fosis para emprender y crecer.

“Trabajé 13 años de manera dependiente hasta que conocí a Fosis, me decidí y pude crear mi propio negocio de comida rápida ubicado en 4 Poniente, entre 25 y 26 Sur. Así obtuve las primeras máquinas, luego sufrimos un incendio que quemó todo el local pero afortunadamente otra vez apareció Fosis y me otorgó otras máquinas e insumos para ponerme de pie, así que sé muy bien todo lo valioso que resulta su apoyo y por lo mismo invito a la ciudadanía a no dudarlo y postular”, señaló.

¿CÓMO Y DÓNDE?

Se puede ingresar a www.fosis.gob.cl y completar el formulario de postulación. Además, con el RUT y un correo electrónico el postulante podrá monitorear cómo va avanzando su postulación de manera segura con su propia clave. Asimismo las postulaciones se pueden realizar en las oficinas regionales del FOSIS ubicadas en Curicó, Talca, Linares y Cauquenes, en la plataforma Chile Atiende y en los diferentes municipios de la región.