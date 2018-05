Fiscal Gonzalo Pino es designado para encabezar investigación tras denuncia efectuada por sacerdote

Por supuestos delitos de carácter sexual. Dicho paso fue confirmado por el propio fiscal regional, Mauricio Richards, quien indicó que ya se impartieron instrucciones a la Brisexme de la PDI de Talca para que tome declaración al religioso.

TALCA. El fiscal de Talca, Gonzalo Pino, especialista en investigar delitos de carácter sexual fue designado para encabezar la investigación de oficio que surgió tras los dichos que emitió el sacerdote de Villa Prat, Sergio Díaz Cubillos, los cuales fueron reproducidos en diversos medios de comunicación. Dicho paso fue confirmado por el propio fiscal regional, Mauricio Richards. “Entendemos que de las declaraciones (realizadas por el religioso) podrían eventualmente existir víctimas menores que hubiesen sido objeto de agresiones sexuales en el pasado”, dijo Richards, quien junto con designar al citado ente persecutor, también agregó que ya se impartieron instrucciones a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de la Policía de Investigaciones (PDI) de la capital regional. “Segura-mente una de las primeras diligencias será hacer la entrevista al sacerdote que hace esta denuncia”, dijo. Tal trabajo, se llevará a cabo “de acuerdo al merito de las informaciones que proporcione la persona que hizo la denuncia”. “La obligación en este momento es averiguar si efectivamente existen comportamientos o conductas que pudiesen ser constitutivas de delito”. “Se van a realizar todas las diligencias que sea necesario realizar”, acotó.

Fue el pasado miércoles cuando el sacerdote de Villa Prat Sergio Díaz Cubillos, recordó un posible abuso de religiosos y que no habría sido escuchado por el representante del Papa, el nuncio, Ivo Scapolo.

“Estoy molesto y dolido con toda la jerarquía de la Iglesia, por todo lo que ha pasado. Yo trabajo en todo Chile y una vez supe que un cura violó a varios chiquillos. Esa vez, hablamos con el nuncio apostólico (Ivo) Scapolo”.

Profundizó su relato recordando que “después de un año le entregamos todo lo que la Iglesia nos pide en la nunciatura y (Scapolo) me dio una cita (…) fue en Santiago. Llegamos lloviendo, con frío, y me dice que no nos va a recibir, que no era por mí, era por los chiquillos que iban conmigo. Cómo no voy a estar herido, si el Papa confía en este nuncio, o confiaba plenamente”.

SUPUESTOS CASOS

El sacerdote explicó que eran cuatro jóvenes de Talca y Santiago, quienes supuestamente sufrieron abusos en la Diócesis de Talca. Ocurrió en 2014 y el mismo Sergio Díaz buscó una forma de “hacer justicia”, según dijo. “La Iglesia tiene sus formas, en este caso se juntaron el hechor con las víctimas ante el obispo Horacio y el hechor confesó todo; de esa manera, las víctimas se sintieron más tranquilas y el obispo apartó al sacerdote de todas sus actividades pastorales con niños y jóvenes. En ese caso, el obispo Valenzuela actuó bien y las víctimas quedaron tranquilas”, acotó.

Su declaración la entregó después de que el obispo de Talca, Horacio Valenzuela, se reuniera con todo el clero de la diócesis, que integran cerca de 40 sacerdotes, para analizar el mensaje que entregó el Papa Francisco a los prelados chilenos citados al Vaticano, producto de lo que el Pontífice considera un deficiente manejo de los casos de abusos sexuales.

En ese marco, el sacerdote Sergio Díaz sostuvo que “él (obispo) está confundido, está dañado, no está pensando claramente, y creo que en estos momentos no tiene capacidad para decidir nada (…). No es un tipo malo, pero creo que Karadima lo dañó tanto, que no está en capacidad de tomar decisiones”.