Ex religiosa denunció haber sido abusada sexualmente por una monja mientras era novicia

En España. Consuelo Gómez aseguró que en su momento dio a conocer el hecho a sus superiores, quienes la habrían “obligado a callar”. Por intermedio de un comunicado, la Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano pidió “perdón”, asegurando que las medidas que se tomaron “no estuvieron a la altura”.

TALCA. Utilizando los medios de comunicación, la ex religiosa, Consuelo Gómez Pinto denunció haber sido abusada sexualmente por una monja en España, cuando aún era novicia. De actuales 37 años, Gómez fue parte de la Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano de Molina, entidad que en su momento la derivó el año 2000 en servicio precisamente a la ciudad de Loja, España, período donde confiesa se habría concretado el abuso en su contra “en más de una ocasión”. “Estábamos bajo la superiora en ese momento, que ahora está de general (Patricia Ibarra), tiene a cargo toda la congregación, y el abuso fue por una hermana. También es chilena, pero yo en ese momento era novicia y ella ya tenía sus primeros votos hechos”, indicó ayer en una entrevista para CNN Chile. Agregó no haber realizado en ese momento la denuncia “por miedo”. De hecho recalca que, quien es la actual Superiora de las Hermanas del Buen Samaritano en Molina, Patricia Ibarra, la habría obligado “a callar” aquel hecho. Al volver a Chile, tras pasar nuevamente por Molina, fue derivada a la Nunciatura a la capital, instancia donde también asegura haberle “contado todo” al nuncio Ivo Scapolo, quien a la postre “no habría hecho nada”, solo recomendarle que fuera a un psiquiatra. “En la iglesia yo no creo. Hablé con el nuncio todo esto y no hizo nada. Obviamente que lo sabe el obispo (Horacio Valenzuela) y no hizo nada”, dijo.

“UN PESO DE ENCIMA”

Tras dar aquel paso, la conclusión del profesional fue que lo mejor para ella era retirarse de la congregación, lo cual se concretó el año pasado, trasladándose a Talca para estar con su familia. Respecto de la religiosa que habría abusado de ella, indicó que seguiría ligada a la congregación, estando por estos días en España, dando a conocer que se trataría de Soledad Adasme. Si bien pensó en su momento formular una denuncia en tribunal, indicó que tras hacerlo público “es lo máximo que ha podido hacer”, considerando que sigue bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico. “Para esto me demoré más de un año”, dijo. “Creo que me saqué un peso de encima, que cerré un ciclo y que abrí otro (…) Con esto que estoy haciendo público, basta y sobra”, acotó. “No lo denuncié antes, porque me obligaron a callar, ni siquiera me dejaron confesarme y decidí, hacerlo ahora por todos los casos que están saliendo de los sacerdotes y porque sé que al igual que yo hay muchas hermanas de la congregación y de distintas otras congregaciones que pueden estar en la misma situación que yo y que tienen miedo a hablar”, dijo. Junto con agradecer a su familia y cercanos por el apoyo, también reconoció que ha recibido apoyo de la Fundación de la Confianza, comandada por José Andrés Murillo, uno de los denunciantes del caso Karadima.

COMUNICADO

A través de un comunicado, la Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano de Molina se refirió a dicho caso:

“1. En relación a las denuncias realizadas por Consuelo Gómez Pinto, ex religiosa de nuestra Congregación, manifestamos con dolor que conocíamos el relato de los graves hechos ocurridos al interior de nuestra comunidad religiosa, las medidas que tomamos y la actitud que tuvimos entonces no estuvieron a la altura de nuestra misión y vocación, a imagen de Jesús. Debimos acoger y acompañar, y no lo hicimos. Debimos disponer garantías para que estos hechos no se repitieran, y tampoco lo hicimos en su momento.

2. Pedimos perdón a Consuelo Gómez Pinto, nuestra hermana en Cristo. Lo pedimos con humildad y sabiendo que esta petición por sí sola no repara el daño causado.

3. Con el objetivo de actuar en justicia y evitar que este tipo de hechos se repitan, la Madre General, Patricia Ibarra Gómez, ha tomado una serie de medidas, que incluyen la instrucción de una investigación canónica para revisar las situaciones denunciadas. También se ha tomado contacto con el Consejo Nacional de Prevención de Abusos y con la Comisión Diocesana de Prevención para abordar adecuadamente estas situaciones tan terribles y dolorosas, y se trabajará un protocolo de prevención de situaciones abusivas de toda índole.

4. Con pesar, señalamos que no siempre en nuestra comunidad religiosa se ejerció́ la autoridad correctamente, por este motivo, desde hace dos años iniciamos un proceso de renovación integral de la Congregación.

5. Continuaremos con más fuerza y amor sirviendo a los pobres que nadie quiere ayudar, a socorrer a los enfermos terminales y a acompañarlos en su dolor y en un buen morir. Nuestro amor al Señor Jesucristo, el Buen Samaritano, nos ayude y conduzca a recoger con amor al hermano caído en el camino.

6. La comunidad del Buen Samaritano hará́ todo lo que esté de su parte para mitigar las consecuencias dolorosas de estos lamentables hechos”, finaliza el documento.