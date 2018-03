“Estamos dispuestos y con la mejor de las ganas para trabajar por la provincia”

TALCA.- Como un reconocimiento a su constante trabajo de servicio público y en contacto directo con la gente de los sectores más vulnerables de la comunidad, calificó el actual presidente regional de la UDI, Felipe Donoso, su nombramiento como nuevo gobernador de la provincia de Talca a partir del próximo domingo 11 de marzo, cuando asuma en propiedad el gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Fue el propio mandatario electo quien durante la jornada de ayer dio a conocer los nombres de los 54 gobernadores que lo acompañarán en su segundo mandato, entre los cuales figuran los cuatro jefes provinciales de la Región del Maule.

En contacto telefónico desde Santiago, donde se encontraba precisamente para conocer oficialmente su nombramiento, Felipe Donoso dialogó con La Prensa, destacando su trabajo desde los 17 años como dirigente juvenil y al servicio de la gente.

“Desde los 17 años me he dedicado al servicio público en centros juveniles, después tomamos como bandera el campamento ‘El Paso’, donde logramos su erradicación junto al campamento ‘Esperanza’, ambos de Talca; y actualmente soy presidente regional de la UDI, lo que nos ha llevado a conformar equipos de trabajo en las treinta comunas de la región con el objetivo de ir generando liderazgos y formando gente de nuestro sector para ponerlos al servicio del país. Ahora cuando el presidente de la República lo llama a uno que está dedicado a la vida pública para ofrecerle un cargo como este, no queda más que decirle que bueno, de manera que estamos dispuestos con la mejor de las ganas para trabajar por la provincia”, enfatizó.

Del mismo modo el trabajo coordinado y afiatado que espera desarrollar con quien será el representante directo del Presidente de la República en la región, el intendente Pablo Milad.

“Al intendente Milad lo conocía muy poco hasta ahora. Hoy (ayer) sostuvimos una primera reunión en la cual hemos delineado un trabajo en conjunto, ya que somos un equipo que forma parte de ‘Chile Vamos’, de manera que trabajaremos en conjunto haciendo nuestro mejor esfuerzo en bien de la región”, puntualizó el próximo jefe provincial talquino.