“Es urgente aumentar los recursos que el CORE destina a acciones medioambientales”

Preocupación. Actualmente, el Consejo Regional destina cerca de 100 millones de pesos a este tipo de proyectos, para las 30 comunas.

TALCA. Como insuficiente y precario calificó el recién asumido consejero regional por la provincia de Talca, Pablo Del Río, los 100 millones de pesos que el Consejo Regional (CORE) del Maule destina al financiamiento de iniciativas medioambientales.

En ese sentido, precisó que hoy son muchas las organizaciones que en toda la Región del Maule, tienen un rol muy activo en la preservación y cuidado medioambiental, por tanto los recursos siempre serán insuficientes.

Por ello, es necesario que se aumente de manera considerable la disposición de recursos que permitan la generación de más y mejores proyectos que logren llegar a la ciudadanía, en consideración que todos estamos llamados a generar cambios relevantes en nuestra relación con el Medio Ambiente.

Por tanto, se trata de lograr un apoyo más sostenido a las organizaciones dedicadas a la generación de conciencia socio ambiental y masificar acciones positivas que permitan un desarrollo sustentable, en virtud que ello va asociado de manera directa al potencial turístico que tiene la región y que aún no logra ser visualizado en su verdadera dimensión.

“Hoy día el CORE Maule destina alrededor de 100 millones de pesos para las 30 comunas de la región. Creo que es un fondo totalmente insuficiente que no llega a las distintas organizaciones que se merecen una inyección de recursos en términos de infraestructura y de equipamiento para poder avanzar a una región más sustentable. Creo que la Región del Maule tiene un potencial turístico medioambiental enorme que los maulinos no nos hemos dado cuenta y que no hemos aún asumido y fortalecido”, precisó el consejero Del Río.

Por ello, señaló que apoyará toda iniciativa del Consejo Regional que vaya en la mirada de aumentar los fondos que se destinan a este fin.

COMPROMISO ASUMIDO

Por otra parte, el consejero regional se manifestó muy orgulloso por el apoyo ciudadano que le permitió llegar a este organismo colegiado, como es el CORE y por ello comprometió todos sus esfuerzos por aportar al crecimiento de la provincia de Talca y la región en su conjunto.

“Es un gran paso después de haber sido concejal de Constitución, porque creyeron en esta opción joven, creyeron en nuestra nueva mirada donde centramos la política más en las personas que en los partidos. Yo creo que es algo fundamental que la ciudadanía ha entendido y se ha encarnado a través de esta opción. Ya estamos ejerciendo dentro del Core con mucho orgullo. Espero poder ser un gran aporte para el desarrollo de esta región y en especial para la provincia de Talca y su gente”, puntualizó.

Tras la instalación del nuevo Consejo Regional, Pablo del Río, asumió como vicepresidente de la Comisión de Educación y Cultura.