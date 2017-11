Entregan reconocimiento a instituciones por destacada trayectoria ambiental en el Maule

Premio. Se trata del Sindicato de Trabajadores Independientes de Buzos Pescadores de Mataquito-La Pesca y el Club del Árbol de Talca.

TALCA. La seremi del Medio Ambiente, María Eliana Vega, distinguió con un galvano a dos organizaciones sociales que se han desacatado por su amplia trayectoria ambiental en la Región del Maule y que han sido beneficiadas con el Fondo de Protección Ambiental.

Se trata del sindicato de Trabajadores Indepen-dientes de Buzos Pescadores y Acuicultores Mataquito La Pesca de la comuna de Licantén, por su aporte a la conservación de la biodiversidad, con el desarrollo de diversos proyectos para potenciar el turismo sostenible orientado a la observación de aves en el humedal de la desembocadura del río Mataquito.

En tanto, la segunda organización social que recibió el reconocimiento, fue el Club del Árbol de Talca, con más de 20 años de vigencia, dirigida a preservar los árboles nativos y diversificar la flora en distintos espacios públicos de la ciudad.

El Fondo de Protección Ambiental es el único fondo concursable de carácter ambiental con que cuenta el Estado de Chile y cumplió 20 años. “Hoy queremos entregarles un reconocimiento público porque es sumamente gratificante ver cómo los proyectos del Fondo de Protección Ambiental se van ejecutando y van generando frutos”, manifestó la seremi del Medio Ambiente.

Añadiendo que “son actores relevantes y debemos continuar mostrando los resultados de sus acciones y de las iniciativas ambientales, queremos que estos ejemplos se sigan replicando porque hay muchos otros lugares que deben ser resguardados y tener categorías de conservación porque sus beneficios son múltiples”, recalcó Vega.

EJE ESTRATÉGICO

Al mismo tiempo, resaltó que el Medio Ambiente ha sido un eje estratégico para el Gobierno. “Hemos tenido grandes logros; pasar del 4,3% de las áreas marinas protegidas al 46% para la conservación. Incluso es necesario recordar que nos dijeron que debíamos hacer mega hidroeléctricas, e inundar territorios porque si no nuestro país no iba a crecer, error no era necesario destruir la naturaleza, porque generamos energía eólica y solar, tenemos todos los recursos para crecer de una manera sólida y para conservar nuestro medio ambiente y les digo a ustedes que no se dejen intimidar con aquellos que les digan que no se pueden conservar porque con estos proyectos FPA queda demostrado que se puede mantener la biodiversidad, se puede promover la gestión ambiental local e ir de la mano del desarrollo sustentable”, concluyó.