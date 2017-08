Directora regional del IND aclara situación de proyecto Estadio Fiscal

Recinto. “No somos financistas ni unidad técnica”, dijo al referirse sobre el tema. Más de mil 700 metros cuadrados de ampliación tendrá el reducto talquino, llegando a un aforo para 16 mil espectadores.

TALCA. La directora regional del Instituto Nacional de Deportes (IND) del Maule, Alejandra Suazo, informó al CORE respecto al estado de avance del proyecto “Ampliación del Estadio Fiscal de Talca”, indicando que “el IND no forma parte de las tramitaciones para obtención de la adjudicación, como así no somos financistas ni unidad técnica”. Suazo agregó que si bien es cierto el IND es dueño de casa, “obviamente que estemos pendientes del proceso de este proyecto de inversión deportiva en la ciudad, pero dejo en claro que no somos responsables del proceso”, aseguró.

En tanto, el director de Arquitectura (S) del MOP, Alejandro Pacheco y la jefa de División de Análisis del Gobierno Regional, Magdalena Barría, explicaron que los plazos que actualmente se desarrollan son los normales para un proceso de estas características. Sosteniendo que en estos momentos el proyecto está en trámite de Toma de Razón de la adjudicación en Contraloría Regional del Maule.

Ambos hicieron hincapié, que el ingreso se hizo el 20 de julio, y el plazo de respuesta es de 15 días hábiles, se espera que aproximadamente el próximo 10 de este mes se cuente con respuesta, ello dependiendo de la carga de trabajo de Contraloría.

Mientras que el presidente CORE, Manuel Améstica e Ibón Oses, agradecieron la asistencia e indicaron estar satisfechos con las aclaraciones. La directora regional del IND del Maule, se mostró conforme al indicar que el “presidente del CORE es una persona que siempre está preocupado en gestionar y que el deporte se desarrolle y avance en la región”, subrayó Suazo.

AMPLIACIÓN

El proyecto contempla una inversión de $ 8.334.503.000 para la nueva ampliación del reducto talquino, llegando a un aforo para 16 mil espectadores, la obra contempla la ejecución de cubierta marquesina cubriendo los dos óvalos, sur y norte, el total del óvalo, como así otras estructuras de obras entre servicios sanitarios para público general, locales comerciales, tendrá un rediseño de accesos y vías de evacuación, estacionamientos y medidas de mitigación para el impacto del transporte urbano. El total de superficie de ampliación será de 1.734 m2 que se suman a los 3.530 m2 existentes, por lo que la superficie total construida alcanzará los 5.264 m2.

Finalmente, Alejandra Suazo en dicha reunión aclaró respecto a las butacas del Estadio La Granja, manifestando que se cuenta con el 100% del financiamiento IND.