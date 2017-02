Directora de IND explicó que el campo de juego del Estadio Fiscal está en un 70%

Tercera fecha será el martes 28 de febrero. La titular del Instituto Nacional del Deporte en el Maule, comentó que el recinto estará en condiciones de recibir las siguientes fechas del Sudamericano de Fútbol Sub 17.

El Estadio Fiscal de Talca en el año 2016 fue elegido como uno de los mejores recintos deportivos del país, con un terreno de juego de primer nivel, esto, sumado a la gran organización que tuvo en el Mundial Sub-17 del 2015, determinó que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dejar a Talca junto a Rancagua como sedes del Sudamericano Sub-17 de este año.

Sin embargo, en las últimas semanas el campo de juego sufrió algunos daños en diversos sectores, lo que obligó a la organización del evento a cambiar la sede en sus primeras dos fechas al Estadio La Granja de Curicó.

Sobre las razones de por qué está en esas condiciones la cancha del Fiscal de Talca, la directora regional del IND, Alejandra Suazo, es enfática al señalar que hubo varios factores que condicionaron el gramado del estadio talquino.

“Hay que decir que el pasto hoy está en un 70% de avance. No obstante, el 31 de diciembre se hizo el cambio de canchero a través de una licitación pública, y la persona nueva que llegó a encargarse del campo de juego, si bien tenía experiencia, no hizo la contingencia necesaria, no conocía el pasto del Fiscal de Talca y aplicó el sistema de riego en un pasto que se trataba distinto, porque tenemos muchos sectores con arena y otros con arcilla. Eso significó que, lamentablemente, con el intenso calor que hay en la zona y con el mal manejo del agua, el pasto se secara en algunos sectores. Solo resta un 30% y ese porcentaje lo vamos a recuperar en esta semana”.

EMPRESA ENCARGADA

Por otra parte, la directora regional del IND, se refirió a la empresa que se adjudicó la licitación, explicando que no es fácil sacarlos cuando hay una licitación y un contrato de por medio.

“Nosotros como IND mantuvimos y realizamos todas las medidas para enfrentar esta emergencia. No es fácil sacar a una empresa de un día para otro cuando viene recién ganando una licitación. Nosotros nos reunimos con la empresa, con la ANFP y con la Corporación Municipal para darle los plazos determinados para las mejoras de la organización que se adjudicó el contrato, y en el momento que se puede reflejar el no cumplimiento en un plazo que la ley nos permite, nosotros inmediatamente como IND, hicimos el desalojo de la Empresa de Julio Zeggers, llamando como primera medida al canchero que mantenía el césped en el año 2016”.

En tanto, el Intendente (s) de la Región del Maule, Armando Leppe, respaldó el trabajo que ha realizado el IND con el tratamiento de recuperación de la cancha, desmintiendo las versiones que se han dado a conocer en la prensa sobre que el estado del campo de juego parecía “potrero”.

“Nos damos cuenta que el IND está haciendo precisamente lo que se había comprometido, es decir, tener la cancha en buenas condiciones para el sudamericano, y claramente se puede observar en terreno que el campo de fútbol no está como se había hablado en todos los medios, de que esto parecía prácticamente una cancha de tierra, de tercera categoría, no es verdad, y yo reconozco y felicito al equipo del IND y a su directora que ha dado cumplimiento a lo que se comprometió”.

“Ahora, creo que fue una determinación muy apresurada de parte de la Conmebol de cambiar la sede de las dos primeras fechas, hablé con la persona encargada de la ANFP y siento que fue apresurada la decisión, porque ellos estaban colaborando con el mejoramiento de la cancha, poniendo a disposición el pasto que se está cambiando, por lo que es una decisión apresurada”, agregó Leppe.

Cabe señalar que desde el inicio de los trabajos de mejoramiento del campo deportivo, la ingeniero agrónomo del Estadio Nacional, Evelyn Hermosilla, ha estado colaborando con la inspección de los avances de la recuperación del pasto del Estadio Fiscal.