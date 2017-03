Diputado León crea mesa de trabajo con afectados por empresa Agromillora

Tras reunirse con representantes de productores. El parlamentario dio un plazo a la empresa Agromillora para que negocie directamente con los afectados, debido a que la multinacional solo está trabajando con Indap para buscar una solución al caso.

TALCA. El diputado Roberto León se reunió en Talca junto a la alcaldesa de Molina y los representantes de los frambueseros afectados, debido a que los agricultores piden que la empresa Agromillora negocie junto a ellos, tras venderles plantines infectados y también cambiados, los que fueron recibidos después de postular a un programa de Indap.

Para el diputado Roberto León, este error cometido por la empresa significa que “los agricultores no solo no produjeron este año, sino que se van a ver en la obligación de tener que tratar el suelo para desinfectarlo; y segundo, también van a perder el próximo año que habría sido de plena producción” esto debido a los plantines infectados.

La mesa de trabajo quién también la integra la alcaldesa de Molina Priscilla Castillo, agregó que “nosotros estamos tratando de hacer, es que se negocie en forma conjunta para lograr realmente que se les devuelva las plantas a los agricultores, y aparte de eso también se entregue una indemnización”, la que correspondería a la producción de este y el próximo año, aseguró el parlamentario.

AFECTADOS

Son cerca de 500 los agricultores afectados con esta problemática, entre ellos se encuentra Ricardo Gutiérrez de Molina, quien manifestó que “hay agricultores que han tenido en sus huertos más de un 50 por ciento de plantas que no corresponden, en mi caso particular así es. Plantas infectadas con hongos y se han secado”, estas últimas no se desarrollaron plenamente, perdiéndose parte de la producción.

La representante de los productores de Molina, Isabel Vergara agradeció la ayuda del diputado León porque “gracias a ellos, a la intervención del diputado junto a la alcaldesa, hemos podido lograr esto, que se haga público porque es toda la región afectada, esto está reconocido por la misma empresa Agromillora”, agregando que esta última no sabe el alcance que ha tenido este problema.

El diputado Roberto León agregó además “¿cuál es el problema acá? Que esta empresa Agromillora está evitando negociar directamente con los agricultores y lo hace con Indap, y ahí estamos con el problema. El rol de Indap es proteger a los agricultores, y no a la empresa. Y aquí el cuadro es medio raro”.

El diputado dio un plazo hasta el miércoles para que la empresa se siente a conversar con los agricultores y lleguen a un acuerdo con ellos, de no hacerlo se presentará una demanda en el Sernac. Además pidió que contraloría investigue por qué Indap protege los intereses de la empresa y no de quienes fueron afectados.