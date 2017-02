Denuncian la presencia de falsos damnificados en zonas afectadas por los incendios forestales

Vecinos indignados. Autoridades regionales investigan la presencia de inescrupulosos en localidades como Santa Olga, Los Aromos y Altos de Morán en Constitución.

CONSTITUCiÓN. En manos de las autoridades regionales se encuentran las denuncias realizadas por los vecinos de Santa Olga que detectaron la presencia de falsos damnificados, que con ficha de emergencia intentaban acceder a los beneficios que el Estado está entregando a los verdaderos afectados.

La presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Olga, María Sepúlveda, sostuvo que “no queremos que se incluya gente que no corresponde, por favor; fue Santa Olga la que se quemó. Nos conocemos todos, todos sabemos quién vivía a nuestro lado, quién vivía en la casa de atrás, quién tenía allegados, quién no tenía, quién arrendaba; no sacan nada con venir a mentir porque igual van a salir pillados”.

Al conocerse los primeros indicios de esta irregular situación, los dirigentes vecinales y los funcionarios públicos iniciaron un trabajo en conjunto para realizar una exhaustiva revisión de los antecedentes aportados en la ficha de emergencia y así dar fe que se trata de información real.

El Subsecretario de Desarrollo Social, Juan Eduardo Faúndez, indicó que “hay una denuncia social de la misma gente que ha venido a denunciar a aquellos que se han pasado de listos. Como Gobierno estamos generando todos los mecanismos para evitar los falsos damnificados”.

Son dos las denuncias de sujetos que intentaron hacerse pasar por damnificados, sin embargo sus fichas de emergencia están siendo contrastadas con la base de datos de los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social.

QUERELLAS

El Gobernador de Talca, Armando Leppe, manifestó que el Gobierno no va a permitir que individuos inescrupulosos se aprovechen de la buena voluntad de los vecinos y del Gobierno que está trabajando por entregar soluciones dignas a las familias afectadas. Agregó que “los falsos damnificados no van a tener cabida y nos vamos a querellar en cuanto tengamos todos los antecedentes que pondremos a disposición de la justicia”.

El alcalde de Constitución Carlos Valenzuela fue más enérgico al señalar que “la próxima semana vamos a tener claro quiénes son y si las denuncias son efectivas los pondremos a disposición no solo del Ministerio del In-terior, sino que también a disposición de la justicia”.

Desde la denuncia de los primeros casos de la presencia de inescrupulosos, es que se han adoptado medidas de mayor rigurosidad con la entrega de ayuda a los damnificados.