Decretan zona de escasez hídrica a 22 comunas de la Región del Maule

Paso fue publicado en el Diario Oficial. Decisión se toma con el fin de asegurar el abastecimiento de agua potable para la población y poder además implementar medidas de emergencia para apoyar a los agricultores afectados por la sequía imperante.

Talca. Ayer fue publicado en el Diario Oficial, el respectivo decreto que establece como zona de escasez hídrica por un período de seis meses no prorrogable a 22 comunas de la Región del Maule. Respecto al desglose por provincias, el documento indica que la totalidad de las comunas de Curicó caen en dicha condición, a las que se suman Curepto, Constitución, Maule, Pelarco y Río Claro (Talca); Longaví, Parral, Retiro, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas (Linares); además de Chanco y Pelluhue (Cauquenes). Dicha decisión se toma con el fin de asegurar el abastecimiento de agua potable para la población y poder además implementar medidas de emergencia para apoyar a los agricultores afectados por la sequía imperante. Aquel paso se sustenta sobre la base de una serie de informes, que dan cuenta respecto a la compleja y delicada situación, que experimenta en tal área, casi la totalidad de las comunas de la Región del Maule. “En virtud de esta declaración, y no habiendo acuerdo entre los usuarios para redistribuir las aguas, la Dirección General de Aguas podrá hacerlo de las aguas disponibles en las fuentes naturales, con el objetivo de reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía. Igualmente, podrá suspender las atribuciones que las juntas de vigilancia, como también los seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez”, señala el texto ayer incluido en el Diario Oficial. “La Dirección General de Aguas podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto, por el mismo período señalado en el numeral primero de este decreto, sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la limitación del caudal ecológico mínimo establecido”, agrega. “Esta declaración de zona de escasez no será aplicable a las aguas acumuladas en embalses particulares”, acota.