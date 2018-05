Con participación de clubes de todo el país se desarrolló Copa Master UCM 2018

Décima edición. Master Providencia de Santiago se adjudicó el principal galardón, quedando en el segundo puesto el Club Deportivo UCM.

TALCA. Como un éxito rotundo calificó la organización de la X Copa Master UCM 2018, el desarrollo de este evento efectuado el sábado 26 de mayo en la piscina semi-olímpica (7 pistas), del Club Deportivo de la Universidad Católica del Maule (UCM), el cual contó con la participación de 214 personas y 20 clubes desde Santiago hasta Concepción.

Fue el equipo Master Providencia de Santiago quien se adjudicó la copa denominada UCM Pablo Rojas Ortega, con 509,50 puntos, mientras que el segundo lugar quedó en casa, puesto que fue la Universidad Católica del Maule con 490. Cerró el podio, con bastante diferencia respecto a los dos primeros, el Master Peñalolén, con 222, 50 puntos.

“Como Club Deportivo UCM estamos felices por la alta convocatoria tanto dentro como fuera de la competencia, la evaluación es súper positiva, tenemos una de las mejores piscinas, la cual no está en otras regiones de la zona central, solo en Santiago, y es por ello que, la mayoría de las competencias se convocan acá, por las condiciones, la situación de las graderías, camarines, entre otros factores”, aseguró Claudia Paredes, organizadora del torneo. Paredes sostuvo que el desafío ahora será el nacional de invierno que se llevará a cabo entre julio y agosto, el que se efectuará en la zona sur de nuestro país.

EXPERIENCIA DEPORTIVA

La edad no fue impedimento para que Lya Wimmer, de 80 años y representante del Club San Pedro de la Paz, Concepción, llegara hasta Talca junto a su hija para ser parte de la X Copa Master UCM 2018.

“La experiencia ha sido muy buena, están todas las condiciones para que sea un buen espectáculo, vino mucha gente de distintas partes”, contó Wimmer, quien participó en la categoría L, disputando las competencias de 200 metros, 50 metros libre y 50 metros espalda.

“Posee varios récords a nivel nacional, por eso me animé a venir por primera vez a Talca. Cuando joven fui atleta seleccionada de la PUC, luego me fui a Concepción con mi familia, y por problemas a la columna dejé la disciplina”, señaló la longeva deportista, quien agregó que “A los 60 años me aconsejaron que hiciera natación y me ha ido bien hasta ahora, me ayudó haberme dedicado toda la vida al deporte”, concluyó.