Comenzó construcción de primeras viviendas definitivas en el Maule tras incendios forestales

Nuevas casas. Serán de 65 metros cuadrados, con living, comedor, cocina, baño, tres dormitorios, rampa de acceso, cerámica en piso y calefón, además contarán con red de alcantarillado y estanque de acumulación para el abastecimiento de agua.

TALCA. En el sector “La Pitigua”, en la comuna de San Javier, se materializó el hito de inicio del proceso de reconstrucción definitiva de las viviendas del mundo rural, que sufrió los embates de los incendios forestales que afectaron a la zona.

Se trata de Ana Albornoz, de 74 años, casada con Manuel García, de 67 años, con seis hijos, quien al momento del incendio estaba a solo días de habitar su nueva vivienda que se había adjudicado con un subsidio FSV y el cual había logrado concretar después de más de una década de espera.

La vivienda siniestrada que era de 46 metros cuadrados registraba un 90 por ciento de avance.

Ahora, su nueva casa será de 65 metros cuadrados, con living-comedor, cocina, baño, tres dormitorios, rampa de acceso, cerámica en piso y calefón, además contará con red de alcantarillado y estanque de acumulación para el abastecimiento de agua. Las obras tendrán una duración de sesenta días aproximadamente.

Cabe recalcar que Ana Albornoz había recibido su subsidio habitacional DS 01 para reconstrucción en sitio propio hace diez días.

TRAZADO DEL TERRENO

El hito de inicio de la reconstrucción de la nueva vivienda fue liderada por el coordinador nacional de este proceso, Sergio Galilea; junto al alcalde de San Javier, Jorge Silva; el seremi del Minvu, Rodrigo Sepúlveda y el director regional de Serviu, Omar Gutiérrez.

Fue el momento para que la empresa constructora hizo el trazado del terreno donde se va a emplazar la nueva vivienda y se firmó el acta de entrega de terreno de parte del matrimonio beneficiado.

Ello fue posible ejecutar luego que se ingresara la carpeta con todos los antecedentes técnicos a la dirección de Obras del municipio de San Javier y se lograra el permiso de edificación.

El inicio de la reconstrucción en el mundo rural responde a las reuniones de trabajo que sostuvieron las autoridades del Minvu con las familias afectadas y donde fueron articuladas con contratistas quienes con la oferta de subsidios en la mano elaboraron la oferta y el tipo de vivienda.

SOLUCIÓN RÁPIDA

Muy emocionada, Ana Albornoz, fue testigo privilegiado del inicio de los trabajos de lo que será su nuevo hogar.

“Estoy feliz, ya que no creía que la solución llegara tan rápido y es un alivio, ya que se acerca el tiempo malo y las complicaciones son mayores. Estaba muy triste, ya que había esperado casi quince años para recibir la casa que se me quemó. Además, perdí muchos animales que tenía en crianza pero ahora me siento más tranquila y acompañada”, comentó.

En tano, el subsecretario y coordinador de la reconstrucción, Sergio Galilea, explicó que “lo primero es destacar la rapidez con la que se está actuando, ya que aparte de seguir aumentando día a día la entrega de viviendas de emergencia para que las familias se puedan proteger del invierno, de manera paralela estamos partiendo la reconstrucción de viviendas definitivas. Hay que hacer memoria que hace solo un mes se produjo el incendio”.

Al respecto, el seremi del Minvu, Rodrigo Sepúlveda, destacó que “acá estamos dando tres señales muy claras, como son: la rapidez para atender la emergencia, la reactivación de la economía considerando contratistas de la zona y un sentido de pertinencia porque se está respetando la identidad del mundo rural que muchas veces por su silencio se hace invisible y va quedando postergado. Además en este caso bien particular se está reemplazando una vivienda con mayor metraje y soluciones sanitarias en regla”, precisó la autoridad.

Para el director de Serviu, Omar Gutiérrez, se está cumpliendo lo prometido.

“La reconstrucción en el Maule ya está en marcha y también se están atendiendo aquellas familias que se encuentran dispersas en el mundo rural. Existen otras siete viviendas con permisos de edificación y cuarenta subsidios asignados en el sector rural que están ya vinculadas con los contratistas. Todos los días se iniciarán nuevas obras”, enfatizó.

Finalmente el alcalde de San Javier, Jorge Silva, subrayó que “el gobierno ha demostrado que cuando las cosas se hacen bien se puede entregar una respuesta definitiva y de calidad a familias que lo han perdido todo. Estoy contento y agradezco al gobierno y al subsecretario que viene a terreno para certificar que las cosas van avanzando”, puntualizó.