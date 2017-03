Cerca de mil personas participaron en debate por la Reforma de Aguas

Gran interés. Principalmente pequeños regantes y agricultores de la Región del Maule y Bíobio fueron quienes repletaron el Teatro Municipal de Linares el viernes en la noche.

LINARES. Una gran asistencia tuvo el esperado debate organizado por las juntas de regantes de las regiones del Maule y Bíobio, que están en contra de la Reforma al Código de Aguas impulsada por el Gobierno y que, según su perspectiva, perjudica profundamente el trabajo de los agricultores de la zona.

El evento convocado para el viernes 10 de marzo a las 19:00 horas contó con la asistencia de más de mil personas, quienes repletaron el Teatro Municipal de Linares. El público, conformado especialmente por gente relacionada con el mundo agrícola de ambas regiones, debió ubicarse hasta en los pasillos del recinto y otro grupo de casi cien asistentes observaron el debate desde la entrada principal donde se acondicionó una pantalla gigante que transmitió todos los detalles de la cita.

En esta ocasión, el objetivo de los organizadores era incluir en el debate a los senadores de ambas regiones y a los integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta. Sin embargo, solo los representantes de la oposición accedieron a la cita, mientras los senadores representantes del Gobierno actual rechazaron la invitación o, simplemente, no llegaron.

Los expositores de la jornada explicaron a los usuarios de las cuencas los alcances de la reforma que se tramita en el Congreso Nacional. El evento comenzó con la intervención de Martín Arrau, presidente de la junta de vigilancia Río Ñuble, quien hizo un resumen de los puntos y mitos asociados a esta reforma del Código de Aguas. También habló el presidente de la junta de vigilancia Río Maule, Carlos Diez y su par de la Confederación Nacional del Transportes de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez. Todos sobre una posición crítica ante la reforma.

En una siguiente etapa, los cuatro senadores asistentes: Víctor Pérez, Jacqueline Van Rysselberghe, Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín presentaron sus opiniones, moderados por tres representantes especializados: la periodista Patricia Vildósola, editora de Revista El Campo de El Mercurio; Francisco Contardo, conductor del programa El Agro, de radio Agricultura y Anita Prizant, ex seremi de Agricultura.

¿POR QUÉ EL RECHAZO

A LA REFORMA?

Lo que plantean los regantes y agricultores sobre los cambios a este Código de Aguas, abarca cinco puntos de conflicto:

1.- El cambio del término de “propietario” por el de “titular”: la reforma establece que tanto los derechos actuales como los futuros de aguas serán concesiones administrativas temporales (hasta 30 años) con amplias limitaciones de ejercicio. Esto es ajeno a la norma constitucional que los consagra como propiedad de sus titulares y, por tanto, forman parte de sus patrimonios y representan más del cincuenta por ciento del valor comercial del terreno que riegan.

Por esta razón, los agricultores no podrán entregar como garantía ante los bancos sus derechos de aprovechamiento de agua (ya que dejarán de formar parte de sus patrimonios), para conseguir recursos financieros de inversión en sus proyectos.

2.- El hecho de que ahora los agricultores tengan una concesión temporal, a un máximo de 30 años, y caducable (en cualquier momento) por resolución de la autoridad de turno, instalará una incertidumbre en el sector agrícola, que ya no podrá proyectar su desarrollo a mediano o largo plazo.

3.- Las Juntas de Vigilancia, que cumplen una función pública por ley, a través de las cuales los usuarios se han organizado para hacer una adecuada distribución del recurso hídrico, podrán ser suspendidas en sus funciones hasta por dos años seguidos en época de escasez. Y, si se considera que el cambio climático está transformando nuestro país, la autoridad de turno podría reemplazar de manera casi permanente a esta institucionalidad.

4.- Las actuales atribuciones y deberes de la Dirección General de Aguas (DGA) no se encuentran equilibradas con un presupuesto acorde, lo que conlleva una deficiente gestión administrativa. Las reformas al Código actual en ambos boletines 7543-12 y 8149-09 aumentan las obligaciones de la DGA y no se considera el gasto fiscal que conlleva.

5.- Las razones que llevaron a las modificaciones del Código de Aguas no se basaron en datos oficiales en lo referido al desabastecimiento de agua potable rural y su relación con el Código de Aguas. Lo mismo sucedió con el tema de la especulación en que se carece de datos oficiales sobre la cuantía de los diferentes tipos de derechos de aprovechamiento de aguas y su relación con la especulación y el no pago de patente por no uso.