Camioneros dieron su respaldo a alcalde de Constitución ante críticas de empresa Arauco y paralización continúa

Punto muerto. Mientras la solución del conflicto se encuentra en un “punto muerto”, desde la compañía forestal se informó el cese de faenas en la Planta Bioenergía Viñales y Planta Celulosa Constitución.

CONSTITUCIÓN.- Dirigentes nacionales y locales del gremio del transporte de carga se reunieron en esta ciudad con el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, y le brindaron todo su respaldo ante las criticas que recibió de parte de la empresa Arauco al intentar intervenir como mediador en el conflicto que desde hace más de una semana mantiene paralizados a los camioneros y está obligando a la compañía forestal a bajar su producción por falta de insumos y materias primas.

Hasta las dependencias del municipio llegaron ayer el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya y el presidente de la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam) de Constitución, Luis Sánchez; junto a otros diversos representantes del gremio del transporte de carga.

“Solo agradecer el apoyo de la Asoducam, de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile y de muchas otras organizaciones, además de la comunidad de Constitución por la situación que atraviesa este alcalde, cuya única intención ha sido tratar de mediar entre ambas partes para llegar a buen puerto y que salga humo blanco para que se resuelva a través del diálogo este conflicto, aunque se pretenda baypassear al alcalde, ya que de hecho hay reuniones en Talca, que esperamos sean positivas, en las que esta autoridad no ha sido considerada”.

Con estas palabras se refirió el jefe edilicio a la visita que recibió de parte de los dirigentes del transporte.

Asimismo, el jefe comunal afirmó que “solo me voy a quedar conforme cuando mi ciudad vuelva a quedar tranquila, ya que hoy se produce esto por la tozudez de una empresa importante en la ciudad que se niega a conversar, y reitero: yo no funciono con amenazas o que me dicten lo que tengo que hacer y decir. Eso no lo voy a permitir jamás”, aseveró el alcalde Valenzuela refiriéndose a una carta de Arauco que hizo llegar al municipio, donde ellos textualmente señalan por un video virilizado a través de las redes sociales “… resulta preocupante que del video en cuestión podría colegirse que la autoridad municipal podría estar validando la concretada amenaza del bloqueo. Tal obrar es manifiestamente contrario a la Constitución y a diversos cuerpos legales”, se enfatiza desde la empresa forestal en una abierta crítica al jefe edilicio.

NI A FAVOR NI

EN CONTRA

Ante ello la autoridad comunal reiteró que no está en contra ni a favor de ninguna de las partes.

“Pero sí estoy molesto con Arauco porque al no existir diálogo se pueden producir incidentes mayores y yo no deseo que el campo de batalla sea en mi ciudad, por eso reitero el llamado a que Arauco se siente a conversar sin condiciones para que logremos funcionar como ciudad. Pedirle a la empresa que deponga su actitud arrogante, donde lo único que deseo es tener una buena relación y ellos la han roto”, sostuvo Valenzuela.

Por su parte, Juan Araya manifestó que “vamos apoyar a todas las asociaciones que se encuentren en estos conflictos, sobre todo porque se trata de conflictos artificiales. Nosotros hemos planteado que debemos sentarnos juntos con Arauco de manera incondicional para conversar los temas sin presionar a las autoridades. Sentarse a conversar y ver todos los puntos que afectan a nuestros colegas en la zona”.

“Vinimos para tratar de entablar una mesa de diálogo entre la Confederación como garante y Asoducam y Arauco; ese es el camino, si ellos quieren utilizar la fuerza por el poder que tienen para que la gente se humille y baje el paro, no lo van a tener. Exigimos un diálogo incondicional con Arauco”, acotó el dirigente.

Por último, fue categórico en aseverar que “los transportistas no somos extremistas ni nada por el estilo. Solo estamos defendiendo la fuente laboral porque hay familias detrás; sobre todo estos camiones que son especializados para la carga, ellos están defendiendo su fuente de trabajo para la que han laborado desde que nació esta planta”, puntualizó Araya.

BAJA EN PRODUCCIÓN

Finalmente y cuando las conversaciones para solucionar el conflicto se encuentra en un “punto muerto”, al cierre de esta información desde la empresa Arauco se indicó que “desde hoy (ayer) jueves 23 de noviembre del año en curso, comienzan las maniobras para bajar la carga de la planta Bioenergía Viñales por falta de abastecimiento de biomasa. Asimismo a las 21:00 horas comenzará el proceso de detención de planta de Celulosa Constitución, también por falta de abastecimiento de insumos y combustible, lo que se completará el domingo próximo”, concluye.