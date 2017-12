Camioneros de Asoducam Constitución llegaron hasta la Intendencia Regional a pedir mediación

25 camiones salieron desde la comuna costera. Un contingente policial los esperaba en la entrada de Talca, pudiendo ingresar solo tres vehículos.

TALCA. Hasta las puertas de la Intendencia Regional del Maule llegaron pasado el mediodía de ayer los dirigentes de la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam) de Constitución, para pedir la intervención de las autoridades de gobierno en el conflicto que mantienen con la empresa Arauco y que los mantiene paralizados desde hace un mes, período durante el cual han fracasado todos los intentos de negociaciones entre las partes, y además se han producido violentos enfrentamientos entre camioneros y carabineros, los que han terminado con varios detenidos.

Alrededor de las 11:00 horas una caravana de 25 camiones salieron desde Constitución con destino Talca, arribando a la capital maulina alrededor de las 14:00 horas, donde los esperaba un fuerte contingente policial que impidió que todos los vehículos de carga llegaran hasta la Plaza de Armas, por lo que sólo tres camiones pudieron ingresar al principal paseo público talquino y estacionarse a un costado de la Intendencia, por calle 1 Poniente, entre 1 y 2 Norte, mientras que el resto de los móviles quedó aparcado en avenida Alameda.

ACUERDOS

NO CUMPLIDOS

En las afueras de la sede del ejecutivo maulino, la que se encontraba virtualmente cercada por efectivos de Carabineros que cerraron el ingreso al interior del edificio, incluso a los medios de comunicación, el presidente de la Asoducam de Constitución, Luis Sánchez, ofreció una improvisada rueda de prensa en la que explicó el origen y las causas del conflicto que los mantiene en un paro indefinido.

“Este paro se inicio porque Arauco no cumplió con los acuerdos firmados los años 2001 y 2005, destinando un equivalente a 40 camiones adicionales a trabajar en el sector Forestal, lo que redujo considerablemente los ingresos de los transportistas. Esta movilización no busca ningún aumento de tarifas ni precios, sólo que se respeten los acuerdos donde se establece un máximo de 55 camiones en el doble turno. Como Asoducam respetamos y valoramos a todos los transportistas de la comuna, de manera que no buscamos que despidan a nadie, sino que los camiones trabajen en las funciones que fueron contratados, y no como ahora donde dos empresas que se adjudicaron el transporte de “palos quemados” ha sido destinados al flete tradicional de la forestal. Nosotros lo único que hemos pedido desde el primer minuto es establecer una mesa de diálogo, en un lugar neutral, con un ente garante donde se trabaje incluso con la propia información que entregue la empresa, sin embargo Arauco se ha negado sistemáticamente a establecer este encuentro”, enfatizó Sánchez en sus declaraciones.

LLAMADO

AL GOBIERNO

Reconociendo que, como se ha sostenido desde un principio, este es un conflicto entre privados, el presidente de la Asoducam Constitución aseveró que la situación a adquirido ribetes que lo han convertido en un problema de orden social, al cual las autoridades de gobierno no pueden hacer oídos sordos.

“Este conflicto ha ido escalando, con graves enfrentamientos entre nuestros asociados y la policía, y varios detenidos lo que ha generado gran tensión y un clima de violencia que puede generar en cualquier instante un estallido social. Ante ello creemos que el gobierno no puede hacer oídos sordos, sino tiene el deber de intervenir, no para anunciar querellas contra los manifestantes, sino que para mediar y buscar que las partes no sentemos a negociar. Por eso hemos querido llegar hasta Talca para pedirle al señor Intendente que intervenga como mediador en este conflicto”, indicó el dirigente.

Por último Luis Sánchez fue categórico en aseverar que la movilización tiene carácter de indefinida y que han tratado que sea pacífica, pero han sido provocados por agentes externos lo que a derivado en acciones de violencia.

“No descansaremos hasta que toda la comunidad local, nacional e incluso internacional sepa que Arauco no es un buen vecino, que sólo aspira a un crecimiento económico, pero que no considera el desarrollo de las comunidades donde está inserto. Que de la noche a la mañana deja sin trabajo a cientos de transportistas, quienes han debido endeudarse para adquirir los modernos camiones que se les exige para poder prestar servicios a la empresa. Apelamos a la comprensión de la comunidad y a que juntos defendamos no solo a los camioneros, sino que a toda la ciudad de este gigante industrial que se muestra soberbio, indiferente e indolente con los habitantes de Constitución”, puntualizó Sánchez.

ARAUCO

El subgerente de Asuntos Públicos de Arauco, Nelson Bustos, se refirió a la actividad desarrollada ayer por los camioneros asociados a Asoducam.

“Este período ha sido muy duro para todos los que somos parte de la zona y que vivimos del desarrollo forestal. Hemos enfrentado amenazas, agresiones, destrozos a camiones de diversas empresas, transportistas y choferes de la zona, y que lo único que quieren es ejercer su derecho a trabajar. Definimos terminar los contratos con las empresas pertenecientes a Asoducam para ser coherentes con lo que siempre hemos promovido, la libertad en el trabajo y la seguridad de las personas y la comunidad. Hemos abierto un proceso de licitación en el que hemos invitado a las empresas de la zona con muy buena recepción, lo que nos indica que era algo sentido para la comunidad, nuestro compromiso es abrir la cancha para que más empresas de la zona puedan integrarse a la cadena de valor forestal”.