Autoridades cuestionan avances en la reconstrucción por incendios forestales

Crítica. Intendente y alcalde de Constitución, afirmaron que en el gobierno anterior “se inflaron cifras”.

CONSTITUCIÓN. El intendente de la Región del Maule, Pablo Milad, en conjunto con la delegada presidencial para la Reconstrucción, Bernardita Paúl y el alcalde de esta comuna, Carlos Valenzuela, sostuvieron una extensa jornada de trabajo en la primera mesa técnica conjunta que se realizó con autoridades regionales y dirigentes de los sectores de Santa Olga, Altos de Morán y Los Aromos, destruidos por los incendios forestales del año pasado.

Milad, explicó que se hizo un análisis de la situación y del estado de cada una de las obras “y eso significa profundizar en temas y a veces establecer tiempos concretos, precisos y no ilusionar a la gente con unos tiempos que no son los correctos. Queremos sacar adelante esta situación y compensar esta pena de la gente de no tener su casa”.

“Las familias nos piden que los tomemos de la mano para seguir avanzando y nuestro sello va a ser trabajar de cerca con ellos. De manera honesta la verdad siempre triunfa y cuando uno promete plazos que después no puede cumplir, al final los que sufren son las familias afectadas. En un mes me gustaría entregar algunos plazos más concretos”, sostuvo la delegada presidencial para la Recons-trucción.

ALCALDE

El alcalde Valenzuela, en tanto, dijo que “llegó la hora de ponerse a trabajar, esa es la disposición que tiene todo el Gobierno y nos vamos a reunir una vez al mes, nos llevamos todos tareas para la casa y esperamos poder avanzar”. Pero el edil deslizó críticas al Gobierno anterior por el proceso de reconstrucción de las localidades. “Manifiesto mi decepción en que se comprometió un 50% de estado de avance a marzo de este año y no fue así. Fue un 50% en temas prácticamente burocráticos y en la práctica llegamos a un 25% a 30% y no más. Se inflaron las cifras no se dijeron algunas verdades y eso a mí como alcalde me duele. La petición de la gente es que el gobierno actual diga la verdad”.

DIRIGENTA

La dirigenta Mónica Sepúlveda, dijo estar “agradecida de la asistencia de todos. Teníamos inquietudes con la mesa de trabajo. Los dirigentes nosotros siempre hemos dicho que detrás de nosotros hay una comunidad en general que está con dudas y preocupación, hoy en día le podemos decir que hemos mostrado nuestras caras y que trabajamos en una mesa de cuatro horas, donde se sacaron buenos puntos en beneficio de nuestra comunidad”.