Asociación Gremial Agrícola Central canaliza la ayuda de los agricultores del sur del país

Coordinación. El presidente de la Asociación Gremial Agrícola Central, Fernando Medina, dice que por comuna son entre 1.200 y 10 mil animales que necesitan alimentación.

TALCA. Una vez finalizada la emergencia de los incendios forestales en la región, se ha podido apreciar la real dimensión del desastre causado, a la destrucción de miles de viviendas, se suma el daño a la agricultura y la ganadería, que tardará meses en recuperarse hipotecando su patrimonio.

La preocupación de los agricultores hoy se concentra en sus animales debido a que las praderas que servían de alimento para ellos se convirtieron en cenizas, por lo que su recuperación está sujeta al inicio de las lluvias que podrían generarse en los meses de mayo y junio.

El presidente de la Asociación Gremial Agrícola Central, Fernando Medina, explicó que “estamos estimando que en el Maule Norte como las comunas de Licantén, Vichuquén, Hualañé, Curepto básicamente, algo en el Maule sur como San Javier y la zona de Nirivilo sobre todo estamos hablando -entre ovinos y caprinos- entre unos 1.200 hasta 10 mil por comuna. Solo Hualañé tiene siete mil y tantos ovinos con necesidad de forraje y lo que está haciendo la Agrícola Central es canalizar la ayuda que nos está llegando en forma voluntaria y que apreciamos muchísimo desde la zona sur La Araucanía, Los Ríos básicamente… que nos están haciendo llegar forraje de su propia producción en fardo en silo bola para nosotros poder distribuirla de acuerdo a la necesidad que vamos viendo”.

ACOPIO

El ex recinto Fital se ha convertido en centro de acopio de la ayuda enviada desde el sur del país y es la Agrícola Central la encargada de canalizar la ayuda para los animales de la zona del Maule Norte y en Linares se concentra la ayuda para el Maule Sur.

La red de voluntarios integrada principalmente por Carabineros, Ejército y los municipios afectados ha sido fundamental para llegar con ayuda a los sectores más necesitados.

José Romero Rojas vive al sur de Nirivilo pero debido a que la ayuda para sus animales no ha llegado a su sector decidió ir a buscarla: “yo vivo muy aislado para los cerros, entonces la ayuda no llega allá, hay que salir al plano, a la carretera. Y a uno no lo llaman para decirle cuando va un camión a dejar la ayuda. La ayuda llega, pero se distribuye siempre entre los mismos… en mi sector hay como siete familias que están en la misma condición y ahora que supimos de esto (Agrícola Central) está muy bien, esto nos ayuda bastante”.

A diario aumenta la necesidad de alimentos para los animales en las zonas afectadas. Sin embargo, el stock disponible al menos en la Agrícola Central para distribuir entre los afectados es insuficiente.