Anuncian investigación de oficio tras dichos de sacerdote de Villa Prat

Sergio Díaz Cubillos. Denunció a obispos de la Región del Maule, Horacio Valenzuela (Talca), Tomislav Koljatic (Linares) y al nuncio apostólico, Ivo Scapolo de “encubrir” a religiosos responsables de este tipo de delitos.

Talca. El Fiscal Regional del Maule, Mauricio Richards, dispuso abrir una investigación de oficio tras dichos de sacerdote de la localidad de Villa Prat, Sergio Díaz Cubillos, ante la ocurrencia de presuntos delitos sexuales. Cabe señalar que el párroco Díaz denunció a obispos de la Región del Maule, Horacio Valenzuela (Talca), Tomislav Koljatic (Linares) y al nuncio apostólico, Ivo Scapolo de “encubrir” a religiosos responsables de este tipo de delitos. Asimismo, aseguró que pese a presentar la denuncia, sus superiores, entre ellos monseñor Ricardo Ezzati, no tomaron medidas. El religioso hizo pública a la prensa tales denuncias la tarde del pasado miércoles tras una reunión por más de dos horas en la que el obispo de Talca, Horacio Valenzuela, junto al clero del Maule analizaron la reciente visita de obispos chilenos al Vaticano, cita que se llevó a cabo en la ciudad de Curicó, en específico, en el seminario “San Pablo”.

“Yo trabajo en todo Chile en encuentros matrimoniales y un cura violó a varios cabros y uno de ellos se ahorcó”, relató Díaz tras la aludida reunión. “Le dije al obispo (Valenzuela) que se fuera (que renunciara a su cargo)”, aseguró el cura, agregando que “saben mucho pero se quedan callados”, y que Scapolo “no puede ser nuncio en Chile, es un bandido”. “El tipo (Scapolo) no nos habló nunca más. Le entregamos a la Iglesia todo lo que nos pide la nunciatura e insistimos con los chiquillos, y me dio cita. Llegamos lloviendo con frío, mojados como diuca allá, y me llama y me dice: ‘a Ud. no lo recibo’; no era por mí, el cura, sino que por los chiquillos que iban conmigo. Cómo no voy a estar herido con este nuncio, y el Papa en éste confiaba plenamente”, aseguró Díaz. Para el sacerdote de Villa Prat, el caso Karadima dañó tanto a la Iglesia y los obispos que éstos “no están en condiciones de tomar ninguna decisión” ante denuncias de abusos sexuales de menores.

CUESTIONAMIENTOS

Los cuestionamientos a los dichos del presbítero Sergio Díaz Cubillos no se hicieron esperar. En el caso del obispo de Linares Tomislav Koljatic, fue él mismo quien ayer jueves salió a enfrentar las críticas. Dijo que Díaz nunca se comunicó con él y que los antecedentes de la denuncia de acoso en cuestión se investigó. Por su lado, se sumó una declaración de la Nunciatura Apostólica en Chile, debido a las referencias que el cura hizo al representante del Papa en Chile, Ivo Scapolo. “El nuncio apostólico en Chile, monseñor Ivo Scapolo, nunca tuvo conocimiento de la denuncia a la cual hace referencia el sacerdote”, parte diciendo el comunicado de tres puntos difundido ayer. El documento agrega que el religioso “no concordó ninguna reunión en la Nunciatura Apostólica con el sacerdote. En consecuencia, no fue posible que el nuncio se negara a encontrarse con el sacerdote y los jóvenes por él mencionados”. Y termina señalando que “en atención a la gravedad de las acusaciones hechas por el sacerdote, el nuncio (Scapolo) está dispuesto a solicitar que se constituya una comisión para investigar los hechos mencionados”.