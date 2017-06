Alcaldes del Maule presentan demanda contra CGE por prolongados cortes de luz tras el último temporal

Bernardo Vásquez, alcalde de Pelarco. “Esta demanda busca obtener las indemnizaciones que realmente corresponden y no los 25 mil pesos como hoy día se le está dando a los vecinos”

TALCA. Durante la mañana de ayer, Bernardo Vásquez alcalde de Pelarco, junto a las alcaldesas de Pencahue, San Rafael y el alcalde de Río Claro, se presentaron junto a sus abogados en la Corte de Apelaciones de Talca para interponer una demanda civil por daños y perjuicios en contra de la empresa CGE por los prolongados cortes de luz tras los últimos dos temporales que afectaron a la Región del Maule.

“Junto a los alcaldes vamos a presentar una demanda civil por daños y perjuicios debido a que por más de 15 días hemos tenido sectores sin luz, por lo tanto es un tema de respeto hacia nuestros vecinos y también hacia nosotros como Municipalidad que tenemos que ser responsables de nuestros propios bienes como lo es el alumbrado público que quedó totalmente destruido, por lo tanto la demanda viene a apelar a eso”, afirmó Bernardo Vásquez alcalde de la comuna de Pelarco.

En este sentido, se busca una justa compensación para los vecinos que en el caso particular de la comuna de Pelarco, los cortes de energía son reiterados producto de que la empresa CGE no realiza el roce de los árboles como corresponde, por lo que al más mínimo de cambio en el tiempo las líneas se ven dañadas, sin dejar de mencionar.

TODAVÍA SIN LUZ

Es preciso señalar que hoy en la comuna si bien el suministro de energía se ha repuesto casi en su totalidad aún queda un sector llamado Astillero en donde se no se ha repuesto el servicio completándose de este modo más de 15 días sin luz lo que claramente no puede suceder debido a que la emergencia ya pasó. Esto ha generado importantes pérdidas económicas para los vecinos por lo que la indemnización dispuesta por la CGE no repara el daño causado.

Debido a lo anterior el edil de la comuna es enfático en señalar que “esta demanda que se presentó busca obtener las indemnizaciones que realmente corresponden no 25 mil pesos como hoy día se le está dando a los vecinos por los cortes de luz que afectaron los últimos días, porque el daño fue mayor”, reiteró Vásquez.