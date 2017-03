72 familias damnificadas en incendios forestales en ‘Santa Olga’ hicieron efectivo cobro de seguro

CONSTITUCIÓN. Los incendios forestales ocurridos durante el mes de enero y que con particular fuerza afectaron a las regiones del Maule, O’Higgins y Biobío, consumieron cerca de 600 mil hectáreas y dejaron como saldo a 1.012 viviendas destruidas, 11 fallecidos, 3.782 damnificados y un total de 1.108 personas albergadas, según cifras oficiales.

En “Santa Olga”, un pueblo de 5 mil habitantes ubicado en la comuna de Constitución, mil hogares fueron destruidos por el fuego.

Los vecinos lograron escapar a tiempo, pero perdieron casas, muebles y recuerdos. El esfuerzo de toda una vida de trabajo se esfumó producto de estos incendios. Las familias perdieron todo, tanto lo material, como sus fuentes de trabajo.

Pero no todo ha sido desgracia para ellas ni para otras personas del sector, pues recibieron el pago de un seguro de siniestralidad surgido hace 15 años de una alianza entre CGE, la Compañía Aseguradora ACE y la corredora Santa María de los Ángeles.

En su momento, a los vecinos se les ofreció esta cobertura que implica un pequeño aporte adicional a su consumo.

Se trata de un beneficio al que pueden acceder de manera voluntaria, todos los clientes de CGE Distribución.

Una vez ocurrida la emergencia CGE DISTRIBUCIÓN se puso inmediatamente en contacto con la aseguradora y el corredor para gestionar el pronto pago de los siniestros que afectaron a las familias.

“No me acuerdo cuando tomé este seguro, pero lo hice pensando en proteger mis cosas y nunca pensé que tendría que ocuparlo tan pronto. El trámite fue súper corto y esto me ayudará reconstruir mi casita. Esto ayuda a ponerse de pie y me voy muy feliz”, señaló Francisca Aravena, una de las personas que cobró la póliza.

“El seguro lo contraté después del terremoto de 2010 y ahora me va a servir para comprar madera y hacerme una casa de emergencia, hasta que me entreguen la nueva”, indicó Inés Vidal, otra de las beneficiarias.

En ‘Santa Olga’ y Empedrado, fueron 72 los clientes que recibieron el dinero de sus seguros, con montos que van de $6 millones a casi $8 millones.