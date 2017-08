14 mil niñas de Quinto y Cuarto Básico serán vacunadas contra Virus del Papiloma Humano

Sin peligro. Según la autoridad, la vacuna utilizada es segura y efectiva, a la luz de la evidencia de millones de dosis administradas en el mundo.

TALCA. Más de 14 mil niñas, de Cuarto y Quinto Año de Enseñanza Básica, serán vacunadas en el Maule contra el virus del Papiloma Humano. El plan de vacunación fue lanzado en la escuela “Prosperidad” de esta ciudad, en una jornada que encabezó la seremi de Salud, Valeria Ortiz; el titular de Educación, Rigoberto Espinoza, y la directora regional (s) del Sernameg, Pilar Melo.

Desde ese año, la vacuna pertenece al Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI), por lo tanto, es obligatoria. Este año serán más de 234 mil niñas vacunadas a nivel nacional.

“Es una vacuna segura, como herramienta de Salud pública es fundamental poder cuidar a nuestras niñas y otorgarles la inmunidad necesaria para poder evitar el desarrollo de cáncer Cervicouterino que hoy en día mata alrededor de 600 mujeres anualmente en Chile en edad reproductiva, siendo la segunda causa de muerte. Afortunadamente, tenemos a disposición de toda nuestra población de manera gratuita, que en el comercio particular vale 90 mil pesos cada dosis”, sostuvo la seremi de Salud.

La vacuna que se administrará este año es la Gardasil, la misma que se ha utilizado desde el año 2014. Es una vacuna tetravalente, porque también permite proteger contra otras infecciones de transmisión sexual, como las verrugas genitales.

Según la autoridad, la vacuna utilizada es segura y efectiva, a la luz de la evidencia de millones de dosis administradas en el mundo. Los estudios indican que los efectos adversos de la vacuna no son diferentes a los que pueden ocurrir con otras vacunas. “Es administrada en más de 132 países y no solamente en América, sino que también en Europa, Asia y África, por lo tanto, nosotros sabemos y contamos con el respaldo científico de que esto es una vacuna adecuada para ser administrada, si fuera de otra manera el Estado no lo haría, si es que hubiera dudas al respecto”, explicó Ortiz.

“La reforma educacional busca entregar una educación gratuita y de calidad, pero también avanzar en los derechos de la salud; antes, solamente algunas niñas con recomendación médica podían vacunarse, porque la vacuna tenía un alto costo, hoy día, todas tienen acceso a una vacuna gratuita y de calidad, al igual que la educación pública que estamos entregando”, dijo el seremi de Educación, Rigoberto Espinoza.