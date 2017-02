Sernac y Sernatur Maule recuerdan a los turistas que “Cuando viajas, tus derechos te acompañan”

En una actividad realizada en la Plaza de Armas de Talca, y tras entregar a los transeúntes parasoles e información, las autoridades regionales explicaron a aquellos consumidores que están disfrutando de su descanso o que todavía no salen de vacaciones, que tienen derechos al momento de contratar servicios turísticos.

“Queremos recordarles a aquellos consumidores que sus derechos los acompañan a todas partes durante el verano. Muchas veces, las personas depositan su confianza en los servicios de turismo, esperando tener un feliz descanso, pero esto se puede convertir en un mal rato cuando las empresas no respetan sus derechos”, indicó el director regional de Sernac, Esteban Pérez.

En el caso de los servicios de buses, Pérez explicó que los pasajeros tienen derecho a ser transportados en condiciones de calidad y seguridad, a las velocidades autorizadas, con los valores acordados y a que las empresas tomen todas las medidas para que no sufran daños, tanto los pasajeros como sus bienes.

Por su parte, la directora regional de Sernatur Carolina Reyes, enfatizó que es fundamental preferir a empresarios y emprendedores debidamente formalizados para que estos derechos puedan hacerse efectivos.

“La invitación que hacemos es a consultar el registro del Servicio Nacional de Turismo o a pedir boleta por la prestaciones contratadas. Con ello se garantizan una serie de requerimientos para el buen desarrollo del servicio, lo que se traduce en una mejor experiencia de viaje”, precisó Reyes.

VIAJES EN AVIÓN

Asimismo, el director de Sernac Maule agregó que si se viaja en avión, las aerolíneas deben respetar las condiciones ofrecidas y acordadas, esto es que el vuelo salga a las horas comprometidas, se cumpla el servicio a bordo ofrecido, se respete el precio informado y se entregue información veraz y oportuna, entre otros.

“Si por condiciones climáticas, de seguridad o fuerza mayor se suspende o se atrasa un viaje, el consumidor tiene derecho de dejar sin efecto el pasaje o acordar con la línea aérea, el cambio de fecha en el vuelo. No obstante, es la Dirección Aeronáutica Civil quien finalmente, tendrá que determinar si el atraso se debió a razones justificadas o no”, añadió Pérez.

Finalmente se hizo hincapié que Sernac mantiene un convenio con Sernatur, lo que implica que los turistas, en caso de tener algún problema de consumo, también pueden interponer los reclamos en sus dependencias.