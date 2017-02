Fuertes sanciones para quienes no respeten ley del sistema de retención infantil en vehículos

De visita en la capital maulina el ministro (s) de Transportes y Telecomuni-caciones, Carlos Melo, destacó el aumento de la seguridad para los menores y la obligatoriedad con que contará la nueva normativa que entra en vigencia el próximo 17 de marzo.

Hace casi exactamente un año entró en vigencia el artículo que no permite llevar en el asiento delantero a niños menores de 12 años, en lo que fue la primera etapa de un plan de seguridad instalado por el Gobierno para aumentar de forma sustantiva los niveles de seguridad de los niños en vehículos motorizados.

La segunda etapa comienza su marcha el día viernes 17 de marzo donde se hará obligatorio el uso de sillas para niños o alzadores dependiendo de su edad y estructura física.

La norma indica que es de uso obligatorio hasta los 8 años o bien al metro y 35 centímetros de estatura o hasta los 33 kilos de peso.

“A partir de 17 de marzo toda persona que transporta en su vehículo particular a un niño de hasta 8 años tiene que usar algún sistema de retención. La obligación es del conductor por lo que si no se cumple la norma la sanción va para él, lo que la ley exige es un sistema de retención y acá hay una importante variedad que depende de la talla y el peso del menor donde hay que elegir la que mejor se adapte al uso del menor”, sostuvo el ministro mientras participaba en una actividad de difusión de la nueva norma en el estacionamiento del Mall Plaza Maule de Talca.

DURAS SANCIONES

Las sanciones que se aplicarán a quienes no cumplan con las nuevas normativas equivalen a multas que van desde 1,5 a 3 UTM, es decir, entre 66 mil y 132 mil pesos; además de la suspensión de la licencia de conducir entre 5 y 45 días.

De todas maneras para los niños resulta mucho más cómodo el traslado en sillas que se ajusten a su tamaño, tal como lo dijo Nicolás Polanco, de 7 años de edad.

“Aquí yo estoy seguro y de hecho se lo recomiendo a todos los niños que andan sin silla”, indicó con entusiasmo el pequeño Nicolás.

Este plan de normas responden a estudios de la OMS que dio como resultado la disminución de un 30% de las muertes de niños, solo por ir atrás en el auto, y entre un 50 y 80% la posibilidad de recibir heridas mortales cuando se usa el sistema de retención infantil adecuado para cada niño.