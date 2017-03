En La Araucanía se reúnen los camioneros para tomar acuerdos

Atentados. El directorio de la Confederación Nacional del Transporte de Carga califica de “escalada violentista” que debe ser detenida con el respeto del “estado de derecho”.

SANTIAGO. Para las 11:00 horas de hoy está programada la reunión del directorio de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, CNTC, encabezada por el dirigente Sergio Pérez, en la ciudad de Temuco. Así se lo informaron al Ministro del Interior, Mario Fernández, con quien no aceparon reunirse ayer en La Moneda y procedieron a invitarlo a participar de este encuentro.

En la fallida cita de ayer, se abordaría el grave ataque incendiario ocurrido en la madrugada del domingo en que 19 camiones fueron quemados en La Araucanía.

La información fue entregada por el presidente de la agrupación de transportistas, Sergio Pérez, quien anunció que hoy también se realizará una reunión con otros dirigentes regionales para ver qué acciones van a tomar.

“Invitamos al Gobierno, a la Presidenta de la República o al ministro del Interior, para decirles que estamos disponibles para conversar en La Araucanía y que se nos informe cuáles son las medidas correctivas definitivas para disminuir este grave problema”, sostuvo.

Pérez añadió que han recibido apoyo del resto de los “camioneros de Chile, la gente que trabaja en las forestales y los multigremios de todo el país. Nos han llamado para decirnos que están con nosotros. Hay una solidaridad nacional, porque no puede ser que nosotros tengamos que trabajar en convoyes, con resguardo policial”.

AMENAZAS

Antes de la cita con Pérez, el ministro Fernández advirtió que él no trabajaba con presiones, lo que fue rechazado por el dirigente.

“Nosotros no hemos hecho ninguna amenaza. Ustedes saben que el 25 de agosto de 2015 trajimos los camiones a La Moneda. Fuimos bloqueados y sitiados en Angostura, pero a ustedes les consta que somos personas de diálogo. Somos pequeños y medianos emprendedores. Somos personas de diálogo, queremos el bien del país, pero está bueno, señora presidenta, no puede ser que sigamos en este grado de indefensión fundamentalmente en La Araucanía”, añadió.

EGIDO

Quien también respondió los dichos del jefe de gabinete fue el dirigente de la Región de Valparaíso del gremio, José Egido, quien calificó las palabras del secretario de Estado como “desafortunadas”.

“No me parece muy afortunadas las declaraciones del ministro Fernández de que bajo presiones él no trabaja. Acá no solamente hay presiones de nuestro sector señor Fernández. La presión es de todos los medios en la zona de La Araucanía que están sufriendo todos los días atentados, que ustedes llaman actos de delincuencia común”, manifestó.

El dirigente sostuvo “yo creo que ya está bueno que nos saquemos la venda de los ojos y comencemos a trabajar como corresponde, para que los chilenos podamos transitar por las zonas que están siendo afectadas permanentemente”.

“Más aún, la vida de nuestros conductores pende de un hilo cuando pasan por esa zona. Hay muchos colegas que ya no están trabajando en ese sector y no queremos que La Araucanía se convierta en una isla más dentro del país”, afirmó.

DECLARACIÓN

Ante el gravísimo atentado extremista ocurrido en La Araucanía, que provocó la pérdida de 19 camiones y otras maquinarias, con daños estimados en 3 millones de dólares, la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, declara lo siguiente:

1.- El Directorio nacional de la CNTC se constituirá mañana(hoy) al mediodía en la ciudad de Temuco, en conjunto con los transportistas de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, para analizar y decidir las próximas acciones frente a esta inaceptable situación que afecta cada día a más ciudadanos y emprendedores de nuestro país.

2.- Hemos invitado al Sr. Ministro del Interior, Mario Fernández, para tener una reunión en La Araucanía y tratar la situación directamente con los transportistas afectados en la zona.

3.- Como camioneros de Chile, estimamos que este nuevo episodio de violencia extremista exige tomar medidas policiales y legales de la mayor envergadura y eficacia. Como primer paso, se requiere un Estado de Excepción en La Araucanía y avanzar en una legislación anti-terrorista más estricta que ponga, de una vez por todas, límites a esta escalada violentista que amenaza gravemente las bases de la institucionalidad y de la convivencia nacional.

MINISTRO

El Ministro del Interior, Mario Fernández, por su parte dijo ayer que viajará a La Araucanía, pero sin precisar la fecha en que hará efectiva esa visita.

Cabe reiterar que los dirigentes del transportes no asistieron ayer a la reunión que el Gobierno realizó en La Moneda por la situación de violencia en La Araucanía e insistieron en la necesidad de que el jede del Gabinete se dirija a la zona del conflicto.