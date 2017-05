Aleuy criticó “exceso de fantasía” tras ser vinculado con espionaje en Sofofa

SANTIAGO. El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, calificó de “irresponsable” a quienes plantearon que puede existir intervención del Gobierno en el caso de espionaje de la Sofofa, asegurando que existe un “exceso de fantasía”.

Aleuy respondió tras haber sido nombrado como posible responsable del hecho, precisando que “efectivamente me hicieron una transcripción de ese programa, porque no conozco a la persona que hizo esos comentarios, pero sobre eso me parece que hay que tener un exceso de fantasía para hacer un planteamiento, una insinuación de ese tipo”.

“Hacer una insinuación de eso es bien irresponsable. Como bien ha dicho el fiscal en este caso llama mucho la atención el hecho de que no se haya denunciado estos hechos en el minuto en que fueron descubiertos y llama mucho la atención que hayan sido levantadas todas las pruebas de este delito antes de denunciarlo”, recalcó.

“Es bueno que los que opinan en distintos programas de televisión lo hagan con suficiente responsabilidad”, indicó el subsecretario.

El panelista de “Tolerancia Cero” Fernando Villegas sostuvo que algún organismo del Estado pudo estar detrás del espionaje. Villegas aseguró que “me parece rara la declaración del señor Aleuy” cuando afirmó que “algunos hechos de este tipo se producen en periodos electorales”.

En esa línea, Villegas criticó la reacción del subsecretario afirmando que “una persona mala podría decir que esto es una cortina de humo para sacar del medio cualquier sospecha de que uno de los posibles agentes que están metidos en esto sea algún organismo del Estado” porque “de todas las posibles opciones, es una opción”.

“Me parece rara la reacción del señor Aleuy”, acotó.

Otro que apuntó a la posibilidad de que La Moneda esté detrás del espionaje fue el presidente de la CPC y ex canciller, Alfredo Moreno, quien afirmó que la Fiscalía debería investigar al Gobierno y al sistema de seguridad. “Los gremios a veces discrepan con lo que dicen las autoridades y a lo mejor a algún loco que se le ocurre que tiene que saber (…), del Gobierno, de los sistemas de seguridad”, planteó Moreno el pasado domingo.