Agricultores denuncian indiferencia de parlamentarios para asistir debate de aguas

Desazón e incertidumbre existe en los agricultores de Maule y Biobío ante el escaso interés de la mayor parte de los senadores que están invitados a un debate sobre la Reforma al Código de Aguas, a realizarse el próximo viernes 10 de marzo en el Teatro Municipal de Linares desde las 19:00 horas.

Por esta razón, y cuando faltan menos de dos semanas para el evento, los dirigentes han decidido hacer públicamente un llamado a los senadores para que asistan, luego del envío de invitaciones, llamados y contactos del equipo organizador.

“Parece que a los senadores no les importamos; sentimos que nuevamente no nos quieren escuchar y que para ellos no es importante exponer sus puntos de vistas y posición frente a un tema tan relevante como éste y que marcará el futuro de la agricultura en nuestro país”, señaló Margarita Letelier, presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble.

REGANTES DEL LONGAVÍ

Por su parte, Máximo Correa, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Longaví, preguntó directamente las razones de los Senadores para no asistir. “¿Por qué no quieren venir? Me interesa conocer cuáles son los reales motivos de su falta de compromiso con los agricultores, porque al parecer, ellos no entienden la importancia de esta modificación al actual Código de Aguas y cómo nos está perjudicando a todos”.

Los regantes manifestaron que este no es un acto político o que se pueda prestar para incomodar a los parlamentarios, algo que fue valorado por Carlos Diez, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule.

“Esta actividad es un debate de ideas, donde podemos intercambiar libremente opiniones en un contexto democrático. Pero nos preocupa que por tratarse de un año electoral, los Senadores prefieren evitar que la comunidad agrícola se entere de sus defensas a esta reforma. No puede ser que los parlamentarios quieran por un lado responder a lo que les dicta su partido y esconder su voto para no ser perjudicados en las urnas”, comentó Diez.

MÁS ADHERENTES

Un apoyo transversal de diferentes gremios del país al movimiento que se opone a la Reforma al Código de Aguas, es el que ha comenzado a nacer en los últimos meses.

El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Swett, afirmó que “el proyecto de aguas, como está redactado, es una expropiación encubierta. Si lo que los parlamentarios y el Gobierno quieren es matar la agricultura, lo están logrando”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez Jara, junto con aceptar la invitación de los agricultores, hizo un enérgico llamado a participar de esta iniciativa.

“Invito a todos los gremios el día 10 de marzo para estar en el Teatro Municipal de Linares, no solo a los del sector agrícola; debemos repletar el lugar. Esta es una mala reforma, por lo que debemos evitarla, no podemos permitir que pase nuevamente lo ocurrido con la Reforma Tributaria”. También emplazó a los senadores a asistir ese día, señalando las graves consecuencias que tendría para la agricultura la aprobación de esta ley, por lo que la presencia de todos ellos es fundamental según lo planteado por el dirigente de los transportistas.