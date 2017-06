Vuelco en el caso Concejales Viajeros dejó absueltos a los involucrados

Querellante. El abogado Eduardo Cornejo adelantó que recurrirán a la Corte Suprema, donde interpondrán un recurso de queja.

Curicó. Durante la tarde de ayer se dio a conocer que en fallo dividido la Corte de Apelaciones de Talca acogió los recursos de nulidad y absolvió a los nueve ex y actuales concejales de la Municipalidad de Curicó que habían sido condenados por fraude al Fisco en el bullado caso de los Concejales Viajeros, por concluir que al fallar se consideró de delito un hecho que la ley no considera como tal.

De conformidad a lo prevenido en el artículo 385 inciso segundo del Código Procesal Penal, se procede a dictar, sin nueva audiencia pero separadamente, la sentencia de reemplazo, en causa RIT, del Juzgado de Garantía de Curicó.

De acuerdo a lo establecido en el fallo de la Corte de Apelaciones, “se absuelve a los señores Leoncio Ruperto Saavedra Concha, Luis Orlando Trejo Bravo, Luis Enrique Rojas Zúñiga y Enrique Hugo Soto Donaire del cargo de autores de los delitos de fraude al Fisco, previsto en el artículo 239 del Código Penal. No se condena en costas al Ministerio Público”, todos ellos interpusieron un recurso de nulidad.

Pero además, este fallo incluye a aquellos concejales y ex concejales que no interpusieron recurso ante la Corte de Apelaciones. Ellos son: Julieta Maurerira Lagos, Mauricio Undurraga Castelblanco, Miguel Ángel Limardo Ramírez, Jaime Canales González y Nelson Trejo Jara.

La segunda sala, que emitió la resolución, estuvo compuesta por el ministro Eduardo Meins, la ministro Olga Morales y el abogado integrante Héctor Bobadilla; de ellos solo el ministro Meins votó en contra del recurso de nulidad.

QUERELLANTES

Consultado por la resolución de la Corte de Apelaciones, el abogado querellante en el caso de los Concejales Viajeros, Eduardo Cornejo, manifestó que “este es un fallo bastante raro, porque se acogen los recursos señalando el Ministerio Público, al no determinar el perjuicio –según la Corte- no se podrían calificar como delito los hechos, sin perjuicio de lo cual estamos frente a irregularidades que son manifiestas, pero que no serían delitos, porque no están los montos determinados”.

Cornejo dijo además que con este fallo “no solamente se anula el juicio, sino que se dicta una sentencia de reemplazo y estarían absolviendo a los que recurrieron y a los que no recurrieron (recurso de nulidad)”.

Sin embargo, el abogado querellante aseguró que esto no quedará acá, pues recurrirán a la Corte Suprema, donde interpondrán un recurso de queja, agregando que “como abogado yo respeto la resolución judicial”, puntualizó.