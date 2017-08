Diputado Morales destaca ley que regula uso de Caletas de Pescadores

Como “una muy buena noticia para las caletas de pescadores de todo el país”, calificó el diputado de la UDI, Celos Morales, la aprobación del proyecto de ley que tiene por objetivo crear un marco normativo para el establecimiento y asignación de caletas pesqueras artesanales a nivel nacional.

Esto, explicó el parlamentario gremialista, porque la iniciativa legal que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura podrá solicitar en destinación al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Bienes Nacionales, en su caso, de espacios sujetos a su ámbito de competencia, para ser entregados a organizaciones de pescadores artesanales que cumplan con los requisitos de encontrarse inscritos en el Registro Artesanal y que tengan declarada como caleta base, el espacio objeto de la destinación.

FORTALECER

Lo que significa, agregó el diputado UDI “que el Ministerio de Defensa Nacional o el Ministerio de Bienes Nacionales, le va a entregar por un período de 30 años a las organizaciones de pescadores la administración de algunos recintos, de algunos espacios públicos con el propósito de incentivar el turismo y el mejor trabajo de ellos mismos”.

“La idea -continuó Morales- es fortalecer las caletas de todos los sectores, y en el caso particular de mi distrito van a tener la posibilidad cierta de poder administrar sectores que por mucho tiempo no lo habían podido hacer porque no estaba traspasado como corresponde a la caleta de pescadores debidamente organizada”.

Y en esa línea, aseguró que “actualmente la actividad pesquera atraviesa por muchas dificultades, por lo que este proyecto, sin lugar a dudas, es un gran avance para todos quienes desarrollan esta actividad”.

Finalmente, el diputado Celso Morales, quien destacó la aprobación de la iniciativa aseguró que además se fomentará un desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras a nivel nacional.