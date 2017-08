Carolina Goic “dio por cerrado” el capítulo Rincón

Cuestionamientos. Si bien no se refirió, en lo particular, a otras candidaturas, la también senadora recalcó que la totalidad de los nombres que llevará su partido a las venideras elecciones, a excepción de Ricardo Rincón, superó el estándar ético aplicado por el jurista, Patricio Zapata.

SANTIAGO. “Queda establecido que de aquí en adelante ninguna persona que tenga condena o sentencias por violencia intrafamiliar va a ser candidato”. Con tales palabras, la candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, dio por “cerrado el capítulo” ligado a la decisión que tomó de no inscribir la candidatura a diputado de Ricardo Rincón, medida que fue tomada precisamente producto de las acusaciones de violencia intrafamiliar que pesan en contra del parlamentario que representa al distrito 33. “Situaciones por condenas por violencia intrafamiliar, por abuso infantil, por maltrato a menores, que hoy día no son inhabilidad para los candidatos, porque hoy día lo que establece la ley es que solamente es cuando hay pena aflictiva, es decir, más de tres años y un día, no pueden ser candidatos, son situaciones inaceptables, donde nosotros no podemos matizar y lo que hemos hecho es elevar el estándar y decir que en estas situaciones no”, recalcó Goic respecto de dicho punto ayer a radio ADN. Cabe recordar que en tal contexto, el diputado Rincón denunció a la propia candidata presidencial ante el Servicio Electoral (Servel) por “maltrato a un camarada”. “Él (Rincón) tiene derecho a interponer los recursos que quiera, eso es un tema de él, pero aquí hay una decisión ya tomada por mi parte, con el respaldo de la mesa y lo que para mi es lo más importante, es una señal muy contundente respecto de quienes estamos en política. Yo espero que esto sea asumido más allá de la DC”, dijo. “Yo ya dije lo que es correcto para un partido, la señal que tenemos que dar a muchas mujeres que hoy día son vulneradas, que son violentadas y como digo yo, si queremos que las cosas cambien, nosotros tenemos que dar señales bien claras y eso es lo que hemos hecho”, acotó.

OTROS CASOS

Si bien no se refirió, en lo particular, a otras candidaturas, la carta presidencial de la DC también fue consultada respecto a otros nombres de su colectividad “que han estado en entredicho”, como el caso del actual diputado, Roberto León (su hijo fue formalizado en el contexto del “Caso SQM”) y de Marcela Labraña (por lo que fue su gestión a la cabeza del Servicio Nacional de Menores, Sename). “Yo he sido bien cuidadosa en referirme sobre una u otra candidatura. Es una tarea donde la mesa ha hecho la revisión, en base a lo que estableció, Patricio Zapata (abogado constitucionalista) como estándar, donde también hay criterios que tienen que ser objetivos, que insisto, van más allá de lo que la ley hoy en día establece”, dijo. En tal escenario, si bien en nuestro sistema judicial, la formalización de una persona “no significa culpabilidad”, el estar en aquella posición automáticamente implicará “no poder ir de candidato”, lo cual ahora será algo “exigente”.

INFORME

En lo puntual, respecto del caso del diputado Roberto León, el vicepresidente de la DC, Matías Walker señaló que sobre la base del aludido informe emitido por el abogado, Patricio Zapata, el parlamentario del actual distrito 36 “no tiene ninguna inhabilidad para poder” presentarse a la reelección y seguir representando a los habitantes del Maule. “En el propio informe se especifica claramente que solo tienen inhabilidades aquellos candidatos que hayan sido condenados o estén formalizados por algún delito a la probidad, por violencia intrafamiliar, abuso sexual, por ejemplo. Por lo tanto, quiero afirmar categóricamente que como vicepresidente de la DC que la candidatura de Roberto León nunca ha sido cuestionada por la DC”, concluyó.