Ayuda. La jefa comunal, Priscilla Castillo, indicó que la víctima era usuaria de la recientemente inaugurada Casa de la Mujer de Molina, espacio que entre sus funciones, entrega atención especializada a quienes sufren violencia intrafamiliar (VIF).

MOLINA. “Uno no le encuentra explicación a esto, no sabe que pasa por la cabeza de las personas, hubo un señor que presenció todo esto que estaba con niña y decía que quizás también su hija hubiera sido víctima del arma de fuego que él tenía. La familia, la comunidad, nosotros como autoridad estamos muy desconcertados. ¿Somos las personas las que fallamos? ¿Son las instituciones? Hay que hacer los análisis”. Con tales palabras, la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo, se refirió al femicidio y posterior suicidio que acaeció la tarde del pasado domingo en la localidad de Lontué, donde la víctima, Jacqueline Soto Fuentes, según indicó la propia jefa comunal, era usuaria de la recientemente inaugurada Casa de la Mujer de Molina, espacio que entre sus funciones, entrega atención especializada a quienes sufren violencia intrafamiliar (VIF). “Ella accedió a estar internada durante un tiempo, alejada de su marido, se separó de su marido en definitiva y estaba viviendo con sus hijos en otro sector”, indicó. Una mezcla entre “rabia e impotencia” fue el sentimiento que expresó Castillo solo minutos después de que se desencadenara la tragedia. Cabe recordar que luego de herir mortalmente a su mujer, metros más al norte, al costado oriente del gimnasio de Lontué, el sujeto se pegó un tiro en la cabeza con la misma arma, también acabando con su vida. “Hay que siempre cuestionarse por qué pasan estas cosas, si se pudo o no evitar. Un sentimiento respecto a la falta de comunicación, de la falta de diálogo que hay en nuestra sociedad. Muchos problemas se pueden solucionar conversando, pero no llegar a este límite”, agregó Castillo. Si bien la pareja que estuvo junta por cerca de 20 años “estaba distanciada”, según lo que pudo recabar la propia alcaldesa, la jornada del pasado domingo “los niños se iban con el papá”, es decir, con René Pablo Pacheco, por lo que fue a Lontué para “pasarlos a buscar”, en específico, a escasos metros del Cuartel de Bomberos de dicha localidad. “Subió a los dos niños al vehículo y se bajó rápidamente, sacó un arma y le disparó a su esposa que estaba unos metros alejada, en presencia de los niños, eso es lo terrible”, dijo. “El que tuviera un arma, da cuenta que lo tenía todo planificado”, acotó.



ALEJAMIENTO

Cabe recordar que dicha “cita” se concretó a pesar que sobre el sujeto, pesaba una orden de alejamiento respecto a la figura de su esposa, con quien a lo menos desde hace cuatro meses estaba “separada de hecho”. La pareja tenía tres hijos en común, entre ellos, menores de edad. Según Carabineros, si bien tal orden “estaba vigente”, en definitiva, dicha policía no pudo “hacerla efectiva”, ya que la mujer “no informó respecto al cambio de domicilio” que había llevado a cabo, desde Pichingal hacia la propia localidad de Lontué.



SISTEMA

Castillo arribó a Lontué a los pocos minutos que ocurrió el hecho que conmocionó no solo a la citada localidad que pertenece a la comuna de Molina. Tras reunirse con familiares y cercanos a la víctima, coincidió que una medida que se debería evaluar es la utilización de un “sistema que puede ser un chip”, a fin de monitorear la correcta ejecución de una orden de alejamiento. “Cuando hay problemas de violencia intrafamiliar a lo mejor la ley o los jueces deberían, desde ese momento, permitir que se usara un chip, que tanto la mujer como el hombre lo utilizaran, de tal manera que se monitoreara con un sistema que mostrara donde están las personas y que nunca se junten, porque en realidad uno no puede tener un carabinero 24 horas fuera de la casa, no puede tener a la PDI, no puede tener a las instituciones encima de las personas. A lo mejor usando un mecanismo como ese, que es simple, daría excelentes resultados”, dijo. “Lo que estamos cuestionando en este momento es lo que no se hizo antes. Hay mucha rabia e impotencia contra las instituciones, pero en este momento hay que contener, porque no queremos que esto sea peor, sino que hay que dialogar y hacer acciones concretas”, concluyó.