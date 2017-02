PDI detuvo a presunto autor de crimen de mujer del sector Santa Fe

CURICÓ. A disposición del Juzgado de Garantía de esta ciudad fue colocado ayer el sujeto de 22 años de edad apodado como el “Guatón Jano”, luego de ser detenido por la Policía de Investigaciones (PDI), como presunto autor del crimen que en el fin de semana costó la vida a una mujer en el sector Santa Fe de Curicó. Familiares del ahora imputado lo defienden señalando que al momento del homicidio, este individuo estaba en la playa, en Pichilemu.

El hecho criminal quedó al descubierto a eso de las 03:00 de la madrugada del sábado en la Villa “Padre Teodoro”, al interior del populoso sector poblacional, en la vía pública donde se constituyó personal de Carabineros, y posteriormente efectivos de la Brigada de Homicidios de la PDI, confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Eva de los Ángeles Contreras Muñoz (29) el que presentaba un impacto de bala que le causó el desangramiento y la muerte.

El jefe de la BH, comisario Richard Escobar precisó que las diligencias desde esa jornada indican que la víctima, conocida como “la Flaca Espiante” recibió en una arteria vital de su pierna uno de los 4 balazos que los vecinos escucharon que habían sido percutados. Es por ello que la investigación se orientó a dar con las personas con quien la mujer había estado, o discutido minutos antes de su muerte, en el pasaje 1 de ese sector.

Drogas

Sobre esto último, no se descarta que Eva Contreras Muñoz haya tenido algún problema con el ahora detenido, “El Guatón Jano”, de 22 años de edad identificado como René Alejandro Albornoz Bobadilla, y este con un revólver haya disparado en 4 ocasiones, dando uno de ellos fatalmente en la mujer. En ese lugar, en un portón metálico, fueron ubicados los indicios de los disparos, y desde allí un reguero de sangre hasta donde la víctima cayó muerta.

Sostuvo el jefe policial que existe información no oficial, en torno a que el sujeto detenido estaría vinculado a las drogas, por lo que no se descarta que este haya sido el tema de desavenencia con la “Flaca Espiante”, también vinculada al consumo de sustancias ilícitas. Por lo anterior el individuo fue detenido en la noche del martes reciente, y ayer colocado ante la justicia por su presunta autoría en el crimen.

Inocente

Familiares del detenido, a través de una tía, Katherine Martínez señalaron que su sobrino es inocente, ya que supuestamente al momento del hecho homicida, él se encontraba en la zona de Pichilemu, playas de la región del O´higgins: “Él no tiene nada que ver con esto, porque él estaba en la playa, de eso hay registros, en la residencial, de que no estaba en Curicó, y que no participó en este hecho, él es inocente”, aseguró.

En tanto, el “Guatón Jano”, al ser sacado desde el cuartel de la Policía de Investigaciones dijo escuetamente ser “inocente”, y que lo involucran en el hecho “por envidia, solo por envidia”.