Detenida madre que sustrajo a su hijo de Hogar Sename

Delito. La mujer transgredió la resolución del Tribunal de Familia, quien había resuelto la protección del menor en el organismo. Policía logró dar con el niño en la capital en poder de unos parientes de la madre.

Curicó. Reclamando su derecho a tener a su hijo bajo su custodia, fue sacada desde el cuartel de la Policía de Investigaciones de esta ciudad, Verónica del Pilar Navarro Cáceres, de 36 años, quien está acusada de sustraer a su hijo que estaba bajo tuición en un Hogar del Sename y ocultarlo durante cinco días, hasta que los agentes dieron con su paradero en la capital.

“Yo quiero tener a mi hijo, he cometido errores, pero estoy en condiciones de tenerlo, no quiero que me lo lleven a Talca. Cometí un error, pero yo quiero a mi hijo, porque estará mejor conmigo que en el hogar donde me lo han tenido…” declaró a viva voz, cuando era conducida al control de detención.

El subprefecto, Salgari Melo, jefe de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores, dijo que el menor de tres años, hijo de la detenida, estaba en custodia en el Hogar Ángel de la Guarda de Curicó, por una resolución del Tribunal de Familia, por problemas de consumo de drogas y alcohol, violencia intrafamiliar, entre los problemas existentes en torno al niño, como la reclusión del padre.

EL LUNES

“El lunes pasado la madre fue a ver al niño al Hogar donde estaba en custodia, tras la visita le llevó unos caramelos e insistió en hacerle entrega al niño de esas golosinas. Cuando el personal accedió, ella procedió a sustraerlo y se dio a la fuga con destino desconocido. Alertadas las autoridades, la Fiscalía y el Tribunal de Garantía, nos dio la orden amplia de investigar y logramos encontrar a la madre, pero sin el niño. Después de una serie de diligencias, sin la colaboración de la madre, lo logramos encontrar, el día viernes, en la capital, a cargo de unos parientes. Fue nuevamente internado en un centro de acogida y se han entregado los antecedentes a la justicia”, contó el subprefecto Melo.

La madre tiene prontuario policial por daños y lesiones leves, además está en tratamiento por alcoholismo y consume drogas. Sin embargo afirma que está en condiciones de tener bajo su alero al niños, junto con otro, dos hijos mayores. Además manifiesta que no quiere que lo trasladen a Talca.

GESTIONES

En los días previos a la acción de sustracción del menor, la mencionada mujer, visitó diversos medios de comunicación de la zona, para reclamar por esa vía su derecho de tener al niño en su poder. Luego de esas visitas tomó la determinación de sustraerlo, transgrediendo la resolución emanada por el Tribunal de Familia de Curicó.