Concretan decomiso de droga avaluado en mil millones de pesos

“Operación Bacardi”. Casi 94 kilos de cocaína base estaban escondidos al interior de una vivienda, que era utilizada como acopio, del sector El Maitén en la comuna de Curicó.

CURICÓ. Más de mil millones de pesos fue el avalúo de la droga decomisada en el contexto de la denominada “Operación Bacardi”, labor que se llevó a cabo en conjunto entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI). Se trata de un procedimiento “de larga data”, que a la fecha presenta a cinco personas detenidas, entre ellos un curicano quien sería “el cabecilla” de la respectiva banda, cuya captura se concretó el lunes de la presente semana.

En específico, durante la jornada del pasado jueves, personal de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Briantco) de la PDI curicana concretó el decomiso de casi 94 kilos de cocaína base, la cual se encontraba escondida al interior de una vivienda, que era utilizada como acopio, del sector El Maitén de la comuna de Curicó, bajo una cama, distribuida en tres sacos.

El subcomisario Carlos Mira, jefe de la Briantco de la PDI, dijo que a nivel provincial, al menos desde hace “más de 10 años” que no se concretaba una incautación de tal magnitud, agregando de paso que se trata de una droga cuya procedencia sería de Bolivia.

“Es muy importante la cantidad de droga que estamos sacando de circulación. Estamos hablando de alrededor de 950 mil dosis, que llevado al detalle, sin abultamiento, hubiese significado unas ganancias de alrededor de mil millones de pesos”, agregó.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Dicho decomiso se suma al que se realizó hace dos semanas, donde la aludida policía logró sacar de circulación otros 20 kilos de la citada droga. “Es una organización criminal que está desbaratada por completo y está en etapa investigativa el patrimonio que ellos tenían y el origen del dinero que ellos tenían para adquirir esta droga”, agregó Mira.

Se trata de una investigación de “larga data”, en la que se utilizaron “varias técnicas de investigación”.

Respecto a los detenidos, se informó que “mantenían causas penales” por delitos de la misma naturaleza.

SORPRESA

Sobre el decomiso, junto con agradecer el trabajo desplegado por la PDI y la Fiscalía, la gobernadora, Macarena Pons, manifestó su sorpresa al ver la cantidad de droga que pudo ser retirada de circulación.

“Cuando lo vi me sorprendí, porque pude dimensionar el volumen. Pero también me da alegría de saber que esta cantidad de droga no llegó a ser consumida y eso nos tiene que dejar tranquilos como ciudadanía”, señaló.