Andrés de León presenta adelanto de su nuevo disco

Positivo recibimiento. En conversación con diario La Prensa, el baladista nacional contó que su nuevo material será lanzado el 10 de noviembre, en un concierto en el teatro Caupolicán en la capital de nuestro país.

CURICÓ. “Nos dolerá” es el nombre del primer adelanto del que será el nuevo disco de Andrés de León, material que será lanzando el 10 de noviembre, con un concierto en el teatro Caupolicán de Santiago. Diario La Prensa se contactó con el baladista nacional, quien de entrada tuvo palabras para agradecer la recepción que ha tenido el tema, el cual corresponde a una creación del compositor argentino, Giuliano Mastrodicasa. “Obviamente que hay nervios como en todo nuevo proceso. Cuando uno sale con una nueva canción, uno espera que pueda conectar con la gente. Hemos hecho un trabajo gigante detrás de cada canción que va a estar en el disco”, confiesa de León, respecto al álbum que contará con diez canciones, todas marcadas por el género al cual su público ya lo tiene más que asociado. “La música romántica es lo que mejor me sale y es lo que más me gusta, quise seguir ese rumbo y ese camino, y eso fue lo que intenté lograr imprimir en esta canción. La balada es lo que más me acomoda”, agregó.



VIDEO

Junto al lanzamiento realizado en plataformas digitales como Spotify, donde a solo una semana de su estreno, ya suma más de 200 mil reproducciones, la canción “Nos Dolerá” cuenta con un videoclip, el cual es protagonizado por los actores Josefina Montané y Paulo Brunetti, teniendo como locaciones a Cachagua y Zapallar. Aquel material ya está disponible en Youtube. “Me parece que la canción ha tenido una muy buena recepción por parte de la gente, mucho mejor que con cualquiera otra canción anterior de las mías. Se ha metido a las radios y en redes sociales ha estado muy bien”, dijo. Por su parte, el rodaje del video donde aparece el propio cantante, corresponde a Quintay. “Quedó precioso, yo siempre había querido contar con actores en mis videos y Robert Díaz, quien fue el director, invitó a Josefina y Paulo a participar en el proyecto y me parece que pudieron contar muy bien la historia y darle ese valor agregado a la canción, que me tiene muy contento”, acotó. “Nos dolerá” trata sobre el quiebre de una relación y lo que va de la mano con una decisión de tal naturaleza.



GIRA

Tras el lanzamiento del disco, Andrés de León agendará presentaciones a lo largo de todo el país, las que se incrementarán sobre todo en el próximo período estival. “Yo creo que en marzo o en abril del próximo año vamos recién a tener un descanso, proyectando los siguientes pasos que se vendrán con este disco”, el cual indicó que aún no tiene nombre, trabajo donde a diferencia de los anteriores, abrió la puerta a la colaboración de otros artistas. “Creo que tenemos un muy buen disco, más maduro y con muchas más historias que contar”, concluyó.