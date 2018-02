“Si 9 de cada 10 chilenos quieren prohibir las bolsas plásticas no  hay razón para negarse”

El 94% de los chilenos utiliza las bolsas plásticas de supermercados. En total son 386.000 bolsas porque una persona utiliza 1,5 bolsas diariamente. Esto, se traduce en 2.100 toneladas al año de un total de 250 millones de bolsas plásticas que se utilizan al mes en nuestro país.

Sorpresa causó el resultado de la cuarta versión de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente 2018, -la que fue realizada por la Dirección de Estudios Sociales del Instituto de Sociología Universidad Católica (Desuc) en todas las capitales regionales del país-, y que revela que un 95% de los entrevistados está de acuerdo con prohibir las bolsas plásticas.

Soledad Acuña, vocera de la campaña Anti-Plásticos de Greenpeace explicó que “es importante entender estas cifras pues indican que 9 de cada 10 ciudadanos están dispuestos a eliminar las bolsas y a adoptar formas no contaminantes para transportar sus compras y manipular su basura. La problemática de las bolsas plásticas ha entrado en la conciencia de los chilenos, por eso, este es un llamado ciudadano a las empresas a implementar esta medida y detener el uso de bolsas plásticas en todo el país. No hay razón a negarse por parte de las empresas y supermercados”.

La cuarta Encuesta Nacional del Medio Ambiente, tiene como objetivo caracterizar las opiniones de la ciudadanía, su comportamiento y sus principales preocupaciones en materia ambiental. El estudio, realizado entre el 8 de enero y el 5 de febrero por el Ministerio del Medio Ambiente, reveló que los principales problemas ambientales que enfrentan los chilenos son la contaminación del aire y la basura, con un 32 y 29 por ciento respectivamente.

DESAFÍO

En temas de plásticos y basura es importante entender que el desafío como país no es sólo comenzar a reciclar si no aprender a reducir el consumo de materiales tóxicos para el ambiente y la vida. Al comenzar por eliminar las bolsas plásticas que representan un alto porcentaje de los desechos, las personas deberán aprender a reducir y también a adquirir bolsas de basura que cuentan con las propiedades necesarias para contenerla. Las bolsas de supermercados no lo son pues éstas no evitan el desparrame y descontrol de los plásticos que se pulverizan y son trasladados hacia bosques, mares y aire, por eso es tan urgente detenerlas e ir desalentando el consumo de éstas, indicó Acuña.

“Reduce la basura que produces. Reduce los papeles y envoltorios al hacer una compra, por ejemplo: en vez de 6 cajitas de jugo, haz el juego en tu casa, las berenjenas envueltas en plásticos mejor cómpralas en la feria, los queques envueltos en plásticos, adquiérelos en una panadería. Así los grandes supermercados y empresas también van a ir eliminando esta gran industria del plástico que envuelve todo lo que consumimos y que al final termina en miles de toneladas de basura que, como indica la encuesta, es el principal problema ambiental que afecta a nuestro país”, finalizó Soledad Acuña.