Presidente impulsa proyecto para bajar los precios de los medicamentos

Anuncio. Junto con ello, el Mandatario dio a conocer una plataforma online para comparar precios y encontrar los remedios más baratos: www.tufarmacia.gob.cl

SANTIAGO. El Presidente, Sebastián Piñera, anunció ayer el envío al Congreso de una serie de indicaciones a la Ley de Fármacos II y el lanzamiento de un comparador de precios, iniciativas que tienen por objetivo reducir los precios de los medicamentos para los consumidores.

El Jefe de Estado manifestó que “nuestra salud y nuestro sistema de salud necesita una cirugía mayor, para poder garantizar un acceso oportuno, un trato digno y una atención de calidad”. Por ello, el Mandatario destacó que “hemos decidido incorporar indicaciones al proyecto de ley Fármacos II, que apuntan a ser lo más eficaz en lograr una sustancial reducción en el precio de los medicamentos”. En una actividad realizada en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Doctor Luis Ferrada Urzúa de Maipú, acompañado de la Primera Dama, Cecilia Morel; del Ministro de Salud, Emilio Santelices; la alcaldesa Cathy Barriga y parlamentarios de distintas bancadas, el Mandatario presentó las principales indicaciones al proyecto, entre las que destaca: Establecer la obligación de que al Ministerio de Salud y al Instituto de Salud Pública se le informe no solo de los precios de las farmacias, sino de los precios de toda la cadena productiva, para permitir una mayor transparencia; Permitir al Minsal eximir del cumplimiento de ciertas normas a las pequeñas farmacias de barrio o de menor tamaño que no pertenecen a las grandes cadenas, para poder facilitar su funcionamiento; al director de Cenabast y a los directores de servicio se les otorgará la capacidad de celebrar convenios con las farmacias privadas, para facilitar la entrega de medicamentos; se crea un mecanismo de comercialización de medicamentos que no requieren receta médica, para que se vendan no solo en las farmacias, sino también en supermercados y tiendas similares; facultar al Minsal a determinar, por reglamento, cómo y cuándo se puede proceder al fraccionamiento de medicamentos, para que las personas solo compren lo que utilizarán.

COMPARAR

Además, el Jefe de Estado dio a conocer una nueva plataforma para comparar precios de medicamentos en línea: www.tufarmacia.gob.cl que permite identificar bioequivalentes y genéricos y georreferenciar las farmacias más cercanas que ofrecen un mejor precio para un medicamento en particular.

Las medidas buscan mejorar el acceso a la información y empoderar a los pacientes y usuarios en las decisiones de compra que los afectan directamente, disminuyendo el gasto en salud.

“La información es como la luz: permite tomar mejores decisiones. Y esto va a significar una reducción significativa en los precios de los medicamentos”, destacó el Presidente.

El Mandatario recalcó que, en paralelo, el Gobierno está trabajando en otras medidas para mejorar la salud de los chilenos, como la creación del Plan Auge Mayor, el Plan de Salud Dental “Ríe Mayor” y el Registro Unificado de Pacientes en Lista de Espera a nivel nacional. Añadió también que se está implementando un plan para fortalecer las principales y más deficitarias especialidades médicas y otro para modernizar la infraestructura sanitaria, tanto el equipamiento como el personal. Por último, recalcó que se está trabajando arduamente en una modernización de Fonasa y del sistema de Isapre, así como en la creación de un Plan de Salud Universal.