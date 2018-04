Los factores que convierten a la embajada de Chile en Argentina en una de las más estratégica

SANTIAGO. La decisión del Presidente Sebastián Piñera de designar a su hermano, Pablo Piñera, como embajador de Chile en Argentina levantó una serie de críticas por parte de la oposición e incluso algunos sectores de Chile Vamos, los que calificaron el hecho como evitable o derechamente como un acto de nepotismo.

Y es que pese a que las credenciales de Polo -como es conocido en la familia Piñera-, son altamente calificadas, luego de su amplio recorrido en la dirección de entes estatales, hubo críticos que apuntaron a que se debería haber nominado a un experimentado político, por las características de la labor que tendrá que desarrollar en Buenos Aires.

Por ejemplo, el presidente de la Comisión de RR.EE. del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), lamentó la designación y dijo que “no sé si Pablo Piñera tiene necesidad de ser embajador en Buenos Aires. Si tal vez lo hubiera nombrado representante ante el FMI no estaríamos conversando este tema, porque él está vinculado al tema económico”.

Por otra parte, los medios de comunicación trasandinos valoraron la determinación del Mandatario, la que según su parecer representa un gesto de cara a la cercanía que busca construir con Argentina. “El presidente de Chile da una señal de la importancia que significa para su país la relación bilateral”, expuso el diario Clarín.

La alta preocupación que despertó el tema despertó la necesidad de recordar por qué la embajada de Chile en Argentina es una de las más importantes para nuestro país. El analista internacional, Guillermo Holzmann, aseguró que “se trata de una posición estratégica que siempre ha sido relevante para Chile a nivel regional e internacional”.

“Por eso siempre se ha preferido, más allá de las críticas, que los embajadores en los países vecinos y donde existe algún tipo de voluntad política que se debe negociar y avanzar en ello -dentro de la lógica que hay en América del Sur-, que sean políticos, independiente de que sean diplomáticos o no”, indicó.

UNA EMBAJADA ESTRATÉGICA

De hecho, los últimos escogidos han tenido un alto perfil político. El último fue José Antonio Viera-Gallo (PS) ex ministro y con amplias redes en el país vecino. Antes estuvo otro ex ministro PS, Marcelo Díaz y durante el primer periodo de Piñera el elegido fue Miguel Otero (RN), quien se fue en medio de una polémica y el ex senador Adolfo Zaldívar (ex DC).

Según Holzmann, “la calidad de estratégica de la embajada de Argentina tiene que ver con el tamaño del país vecino, su capacidad económica, su importancia política, su proyección en la Antártica, la posibilidades de inversiones e integración en temas comerciales y económicos”.

“A eso se suman los elementos históricos en relación a la seguridad militar, la extensión de la frontera y su cuidado. Es estratégica también para apoyos en organismos internacionales y la sintonía que puedan tener en términos de su modelo económico y las coincidencias programáticas que hoy día se podrían encontrar en el gobierno de Piñera y de Macri”, indicó.