Fiscalía cerró la investigación del caso SQM

VALPARAÍSO. La Fiscalía concretó el cierre de la investigación del caso SQM, la más amplia entre las relativas al financiamiento ilegal de campañas políticas en Chile, que han marcado el debate público durante los últimos años.

El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gó-mez, quien conducía esta indagatoria, comunicó el término de las diligencias ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

El cierre era el resultado esperado por los intervinientes y, a partir de éste, el Ministerio Público tiene un plazo de 10 días para presentar la acusación en contra de 18 imputados.

Entre éstos se encuentran el ex gerente general de la minera no metálica Patricio Contesse, el ex senador UDI y ex ministro de Economía Pablo Longueira, el ex senador Fulvio Rossi, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, el senador DC Jorge Pizarro y el ex embajador Marcelo Rozas (DC).

“Desde el punto de vista estratégico, juntamos las investigaciones por los hechos imputados a todas las personas que aparecen involucradas en este caso, por lo tanto, todos los formalizados están en una misma causa y en esa virtud, cerramos la investigación. Para proceder a lo que corresponde, el acto siguiente es formular la acusación.”, aseguró la fiscal Carmen Gloria Segura.

“Hemos trabajado durante todo este tiempo que ha durado la investigación acopiando antecedentes de investigación para fundar las imputaciones y hemos trabajado avanzando en la redacción de la investigación”, agregó.

Desafuero de senador Pizarro se pedirá junto a la acusación

Además, respecto a la solicitud de la fiscalía para desaforar al senador Jorge Pizarro (DC), también imputado en el caso, “la ley dice que tiene que presentarse junto con la acusación, por lo tanto, tenemos plazo para presentarlo, igual que la acusación. El mismo día, seguramente, lo presentaremos”, indicó la fiscal Carmen Gloria Segura.