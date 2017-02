Fiscal confirma que no investiga eventuales aportes de OAS a Bachelet

SANTIAGO. La fiscal Ximena Chong explicó la forma en que se efectuó el allanamiento a las oficinas en Chile de la constructora brasileña OAS.

Chong encabeza la indagatoria sobre posibles aportes irregulares de la empresa a la campaña de Marco Enríquez-Ominami en 2013 a partir del uso de un avión privado arrendado desde Brasil, lo que, de comprobarse, configura una infracción a la Ley de Donaciones y un posible delito tributario.

La fiscal explicó que incautaron documentos a partir de que la compañía no cumplió el plazo para efectuar una entrega voluntaria de los datos. “Más que una demora, nosotros no recibimos una respuesta satisfactoria en términos de una entrega voluntaria, como había ocurrido con la primera entrega de información, y en razón de ello y otros antecedentes le expusimos al juez de garantía, quien autorizó la diligencia que se ejecutó”, detalló Chong a Radio Cooperativa refiriéndose al magistrado del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, donde se tramita la causa.

La fiscal solicitó los datos contables de la compañía, involucrada en el caso Lava Jato en Brasil, correspondientes al período 2012- 2015.

En este período, según publicó la revista brasileña Veija, la constructora entregó aportes a la campaña presidencial de Michelle Bachelet, dato consignado a partir de la declaración del publicista Duda Mendoca, que a su vez colaboró en la campaña de Marco Enríquez-Ominami.

Desde el gobierno, descartaron totalmente que hubiese algún vínculo. La propia Presidenta se encargó de refrendarlo.

En el mismo sentido, la fiscal Chong confirmó que no está investigando una arista de este tipo. Afirmó que no se hace cargo de versiones de prensa. “Nosotros, esa información no la tenemos incorporada a la carpeta de investigación formalmente; nosotros no nos hacemos cargo de informaciones de prensa; nosotros seguimos trabajando de acuerdo a los antecedentes que hemos recopilado hasta la fecha y sobre el detalle de la diligencia y la orientación de las mismas no podemos señalar más detalles”, aseguró.