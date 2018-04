Ex fiscal Carlos Gajardo planteó que “igualdad ante la ley” ha sido vulnerada

En programa de TV. Trajo a colación que la misma semana donde se le otorgó una suspensión condicional al senador, Iván Moreira, un fiscal de Puerto Montt logró ante un tribunal una condena de cuatro años a una persona que había introducido a su contabilidad facturas falsas.

SANTIAGO. En la que fue su primera entrevista en televisión ahora como ex fiscal, el abogado curicano, Carlos Gajardo, profundizó respecto a las razones que lo llevaron a renunciar a su cargo como fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente. Tales declaraciones las formuló en el programa “Mesa Central” de Canal 13. Reiterando que se trató de una “dolorosa” decisión, Gajardo justificó su accionar, el cual fue compartido con el ahora también ex fiscal Pablo Norambuena, producto del “inexplicable giro” que a su parecer tuvo el Ministerio Público en el desenlace de algunas aristas ligadas tanto a los casos Penta (suspensión condicional del procedimiento para el senador, Iván Moreira) y SQM (donde también se otorgó una suspensión condicional, pero a la persona jurídica de dicha empresa), donde se investigó el financiamiento irregular a figuras del ámbito político. Siendo dos casos de “connotación social”, independiente de las “deficientes leyes y de las bajas penas” que van de la mano con los respectivos delitos que se imputaron, a su parecer lo que correspondía era “que se arribara a un juicio oral”. Como ejemplo, Gajardo trajo a colación que la misma semana donde se le otorgó una suspensión condicional al senador, Iván Moreira, un fiscal de Puerto Montt logró ante un tribunal una condena de cuatro años (con beneficios) a una persona que había introducido a su contabilidad dos facturas falsas por un monto de dos millones de pesos. Tal situación se presenta como una grave vulneración del principio de la “igualdad ante la ley”. Gajardo dio otro par de ejemplos, relacionados con casos esta vez de fraude al fisco, donde por un lado al senador por el Maule, Juan Castro, se le otorgó precisamente una suspensión condicional del procedimiento, mientras que en la Región de Valparaíso, un fiscal logró una condena de 10 años. “¿Cómo se explica esta situación, que a un senador se le suspenda, y que a un ciudadano común se le condene?”, dijo. Respecto a la postura de arribar a un juicio oral en la causa que tuvo como protagonista a Iván Moreira, Gajardo recordó lo que en su momento dio a conocer la propia Corte Suprema, tribunal que desaforó a dicha autoridad, estimando que existían antecedentes para dar curso a lo primero. “Por mayoría la Corte Suprema dijo que hay un caso sólido, siga adelante”, subrayó. En otras palabras, Gajardo calificó a Moreira como un “competidor” que “ganó con doping” (fue formalizado por haber presentado una serie de boletas ideológicamente falsas a fin de buscar financiamiento para lo que fue su campaña política), siendo hoy senador de la República por ocho años.

SOSPECHAS

Si bien en estricto rigor se ha señalado que casos como Penta y SQM han marcado un “antes y un después” en materias ligadas a actos de corrupción, el ex fiscal Gajardo aseguró que “sospecha que aquello” pueda perfectamente “volver a suceder”, puesto que a pesar del impacto mediático que en su momento generaron, en definitiva, no se pueden emitir sanciones que sean “ejemplificadoras”. “Lo dijo hasta el Presidente Piñera de que las penas del cohecho eran ridículas. Yo me pregunto ¿Por qué llevamos cuatro años en esto y no se cambia esa ley? Hay un proyecto que está en el parlamento andando y sigue dando vueltas en comisión y todavía no se suben en esas penas”, dijo. “Las penas siguen siendo bajas, en Surcorea acaban de condenar a la ex presidenta a 24 años de cárcel por delitos de corrupción. Son las penas que deberían tener estos delitos en nuestro país”, acotó. Junto con negar haber filtrado antecedentes a los medios de comunicación de los casos que tuvo en sus manos, Gajardo aseguró tener la impresión “que los fiscales que se meten mucho a investigar” causas de tal naturaleza, terminan siendo “fiscales incómodos”, lo que en algún momento “les pasa la cuenta”. “Lo que nos pasó con el fiscal Norambuena es que ya no teníamos acceso a investigar causas importantes. Le pongo un ejemplo, nosotros fuimos los que comenzamos a investigar el tema de las asesorías parlamentarias, esto de que hay un montón de asesorías que terminan siendo copy-paste. Se le hizo un requerimiento al senado para entregar información, que debería estar disponible por transparencia, y hasta el día de hoy, no se ha entregado esa información”, indicó.

FUTURO

Respecto a su futuro profesional, Gajardo recalcó que tras su renuncia a la Fiscalía recién vivió “su primera semana como civil” y que el paso lógico es que siga ejerciendo su profesión junto con el también ex fiscal Norambuena. Sobre la posibilidad de llevar a cabo una carrera política, el nacido en Curicó indicó que se trata de una actividad que detenta códigos que no maneja. “Honestamente yo no me veo relacionado, vinculado a la política. Me parece un error pensar que todas las personas que quieran participar del espacio público, tengan que hacerlo a través de la política”, dijo.